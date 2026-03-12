Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari del Gran Premio della Cina della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara della F1 sul circuito di Shanghai.

Dopo l'esordio a Melbourne il Mondiale di Formula 1 2026 si sposta in Asia e torna subito in pista per la seconda tappa della nuova era tecnica: da venerdì 13 a domenica 15 marzo infatti la F1 è di scena sul circuito di Shanghai per il GP della Cina. Il programma del secondo round stagionale non è quello canonico perché nel weekend cinese assisteremo alla prima Sprint Race dell'anno: si parte venerdì con la prima e unica sessione di prove libere (FP1) e la qualifica per la gara sprint che andrà poi in scena il sabato mattina che sarà poi seguita dalle qualifiche tradizionali che stabiliranno la griglia di partenza della gara da 56 giri che assegna il bottino più elevato di punti validi per le classifiche iridate in programma domenica.

A causa del fuso orario, anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Shanghai non saranno quelli consueti. Tutto il programma del Gran Premio di Shanghai sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre gratis in chiaro su TV8 in diretta si potranno vedere soltanto le qualifiche sprint, la Sprint Race e le qualifiche tradizionali con la Gara che sarà invece trasmessa in differita.

Il GP della Cina sarà l'occasione dunque per vedere se le gerarchie delineate nel corso del primo weekend di gara in Australia con le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli prima forza davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno confermate anche nel fine settimana con il format della Sprint Race. E anche se la Ferrari avrà risolto i problemi in qualifica evidenziati nel primo gran premio dell'anno e dunque se, su un tracciato diverso da quello dell'Albert Park per quel che concerne la gestione dell'energia, avrà ridotto il gap dalle W17. Interessante inoltre vedere se e in che termini McLaren e Red Bull avranno fatto progressi nella comprensione della monoposto.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP della Cina

Venerdì 13 marzo

04.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

08.30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

04.00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

08.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

08.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP CINA F1 SU TV8

Venerdì 13 marzo

08.30: diretta Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it)

04.00: diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it)

08.00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it)

12.15: replica Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it)

14.00: replica Sprint Race (TV8 e tv8.it)

15.20: replica Qualifiche (TV8 e tv8.it)

14.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Cina F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche, sprint race e gara del GP della Cina della Formula 1 2026 sono trasmesse in diretta TV e streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito di Shanghai sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.

La Qualifica Sprint, la Sprint Race e le Qualifiche tradizionali del GP della Cina si possono vedere in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it mentre la gara F1 sarà trasmessa in differita a partire dalle ore 14:00 della domenica.