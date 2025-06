video suggerito

Formula 1, GP Canada: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming Gli orari tv del Gran Premio del Canada della Formula 1 2025: dove vedere su TV8 e Sky in diretta e in differita prove libere, qualifiche e gara della F1 a Montreal.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la settimana di pausa il Mondiale di Formula 1 2025 torna in pista per il decimo round della stagione: da venerdì 13 a domenica 15 giugno infatti il Circus è di scena sul circuito di Montreal per il GP del Canada.

Il programma di questo weekend canadese della F1 è quello canonico: venerdì si parte con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato poi si prosegue con Libere 3 e qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario, invece gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve non saranno quelli canonici. L'intero programma del Gran Premio del Canada sarà trasmesso in diretta TV su Sky con qualifiche e gara che si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Già dalle prove libere i riflettori saranno puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che con le loro SF-25 andranno a caccia di riscatto, soprattutto in qualifica, dopo le deludenti prestazioni sul giro secco nelle ultime uscite. Da capire soprattutto qual è ora, dopo l'introduzione delle nuove regole sulle ali flessibili, il reale divario dalle McLaren di Piastri e Norris e dalla Red Bull di Verstappen su un tracciato "Stop & Go", molto diverso da quello in cui si è corso l'ultimo round.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Canada a Montreal

Venerdì 13 giugno

19.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

23.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 14 giugno

18.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

22.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 15 giugno

20.00: Gara F1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Gli orari TV della differita su TV8

Sabato 14 giugno

23.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 15 giugno

21.30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Canada F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP del Canada della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito di Montreal sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.

Le qualifiche e la gara F1 del GP del Canada inoltre si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 23:30 del sabato e dalle ore 21:30 della domenica.