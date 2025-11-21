Formula 1, gli orari delle qualifiche del GP Las Vegas su TV8 e Sky: dove vederle in TV e streaming

Nella notte italiana si disputano le qualifiche del GP di Las Vegas della Formula 1 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista sul circuito della Strip in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.

Stanotte la Formula 1 2025 torna in pista sul circuito della Strip per le FP3 e le Qualifiche del GP di Las Vegas che stabiliranno la griglia di partenza della terzultima gara della stagione di scena domenica. Il fuso orario stravolge il programma con l'ultima sessione di prove libere che si terrà stanotte alle 1:30 ora italiana mentre le qualifica inizierà alle 5:00 (stesso orario fissato per la partenza della gara di domenica).

Le Ferrari di Leclerc e Hamilton contenderanno dunque la pole position alle McLaren di Norris e Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen nella qualifica che decreterà l'ordine di partenza della corsa di domenica. Oltre che su Sky, le Qualifiche del GP di Las Vegas della F1 2025 si potranno vedere in TV e in streaming anche in chiaro su TV8 ma in differita e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

F1, gli orari su TV8 e Sky di FP3 e qualifiche: a che ora iniziano

Il programma del sabato del GP di Las Vegas della Formula 1 2025 prevede che alle ore 01:30 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere. Alle ore 05:00 iniziano invece le qualifiche con Q1, Q2 e Q3 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la gara della domenica.

Questi dunque gli orari italiani della diretta TV su Sky per FP3 e qualifiche della Formula 1 che vanno in scena nel weekend sul tracciato della Strip della città del Nevada. Su TV8 invece la qualifica F1 del GP Las Vegas si può vedere in differita alle ore 14 di sabato.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Sabato 22 novembre

01:30 – 02:30: FP3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

05:00 – 06:00: Qualifiche (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e differita in chiaro su TV8 dalle 14:00)

Qualifiche F1 a Las Vegas, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Las Vegas della Formula 1 di sabato 22 novembre saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche del GP di Las Vegas della F1 inoltre saranno trasmesse in TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it ma in differita a partire dalle ore 14:00 del sabato.