Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il settimo GP della stagione 2021, il GP di Francia in programma sul circuito Paul Ricard di Le Castellet dal 18 al 20 giugno con prove libere, qualifiche e gara. Prosegue in terra francese dunque il duello tra Red Bull e Mercedes e tra Hamilton e Verstappen, entrambi usciti con zero punti dall'ultimo GP con l'olandese rimasto dunque in testa alla classifica, mentre la Ferrari ambisce a confermare quanto di buono fatto vedere da Sainz e Leclerc, autore delle ultime due pole, sia a Montecarlo che a Baku.

La settima tappa del Mondiale F1 2021 andrà in scena sul circuito Paul Ricard di Le Castellet e per il week end è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario: le prove libere andranno in scena venerdì 18 giugno 2021, mentre sabato 19 e domenica 20 giugno si proseguirà con qualifiche e gara. Quanto agli orari TV, il Gp di Francia 2021 a Le Castellet sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NowTV, ma qualifiche e gara si potranno vedere in differita anche in chiaro su TV8.

Orari F1 GP Francia, il programma di libere, qualifiche e gara

Andiamo quindi a vedere il programma del GP di Francia, settimo appuntamento del campionato Mondiale 2021 di Formula 1.

Venerdì 18 giugno

FP1: 11:30 – 12:30

FP2: 15:00 – 16:00

FP3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gran Premio: 15:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta del GP Francia

Come accade per tutti i week end di gara del Mondiale 2021 di Formula 1 anche il GP di Francia a Le Castellet sarà trasmesso in diretta TV e in diretta streaming da Sky.

Venerdì 18 giugno – Prove Libere

FP1 (venerdì 18 giugno ore 11:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 18 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 19 giugno ore 12:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 19 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Gran Premio (domenica 20 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Francia, dove vederla in chiaro

Il GP di Francia di scena sul circuito Paul Ricard di Le Castellet nel week end 18-20 giugno 2021 sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, in differita le libere 3, qualifiche e gara.

Sabato 19 giugno – Qualifiche

Qualifiche (sabato 19 giugno ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00

Gran Premio (domenica 20 giugno ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00

Le caratteristiche e le curve del circuito Paul Ricard di Le Castellet

Dopo un anno di assenza i piloti di Formula 1 torneranno a correre sul circuito Paul Ricard di Le Castellet per il GP di Francia 2021. Il tracciato situato a soli 10 km dalla Costa Azzurra e che i driver dovranno percorrere per 53 volte in gara presenta una distribuzione uniforme delle curve ad alta, media e bassa velocità. Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1 il tracciato francese lungo 5.842 metri, è tra i circuiti meno impegnativi per i freni.

Si tratta di una pista molto tecnica, da medio carico aerodinamico con curvoni velocissimi come la Signes (curva 10) che viene affrontata in pieno e altre molto lente come la curva 15. ​Delle 15 curve del circuito Paul Ricard solo una sola è classificata come impegnativa per i freni. La più dura per l’impianto frenante è infatti quella alla curva 8 (la chicane che taglia in due il rettilineo da 1,8 km del Mistral): con le monoposto che vi arrivano a 349 km/h e scendono a 140 km/h in appena 126 metri.