A Le Castellet è il giorno delle qualifiche. Oggi, sabato 19 giugno, sul circuito Paul Ricard va infatti in scena la sessione di qualifica del GP di Francia, settimo round del campionato Mondiale di Formula 1 2021. Ecco gli orari tv e i canali per vederla in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.

Qualifiche F1 GP Francia oggi: a che ora iniziano

Le qualifiche del GP di Francia iniziano oggi alle ore 15 (ora italiana). Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 16 con Q2 e Q3. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica.

Qualifiche F1 oggi in diretta TV e streaming: dove vederle su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP di Francia sul circuito Paul Ricard di Le Castellet verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming sull'app Sky Go e Now TV. Le qualifiche del Gran Premio di Francia saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 18.00.