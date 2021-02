La Ferrari ha dato il via al progetto di rinnovamento con il lancio della 812 Superfast Versione Speciale. L'annuncio è stato dato direttamente dalla casa di Maranello attraverso un video inviato ad alcuni clienti selezionati del Cavallino rampante e appassionati, che avranno la possibilità di esercitare l’opzione d'acquisto e prenotare un esemplare. Per il momento non è stato anticipato nulla circa le forme o le caratteristiche tecniche della nuova GT, ma è chiaro come bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima di avere una panoramica chiara circa il modello messo a punto dalla Rossa.

Nel video in questione, appare il direttore marketing del Cavallino, Enrico Galliera, che spiega al meglio le novità che da qui a breve interesseranno il mondo Ferrari. Per la precedente F12tdf furono realizzate 799 unità e tutt'ora i collezionisti si contendono le vetture alle più famose aste di tutto il mondo. Quindi al momento la curiosità maggiore sarà relativa soprattutto al numero di modelli di Versione Speciale verranno prodotti. Non è chiaro quali saranno le innovazioni, ma è probabile che si possa trattare di modifiche relative soprattutto all'aerodinamica e sulla riduzione del peso.

in foto: Ferrari 812 Superfast

Ferrari annuncia quindi una “svolta” per il modello. Una novità che dovrebbe ulteriormente innalzare le prestazioni dell'auto, con la 812 Versione Speciale che potrebbe addirittura essere presentata già a partire dalla prossima settimana. Ma per ora non c'è ancora una data ufficiale. Galliera svela la designazione del prossimo modello con motore V12 montato anteriormente. "L'auto è davvero sbalorditiva e un breve video che mostra l'auto non sarebbe sufficiente per spiegarlo" ha specificato Galliera. Nel frattempo c'è grande curiosità dopo l'annuncio di Ferrari di voler elettrificare il 60% della sua attuale gamma da qui al 2022. Infatti, entro la fine dell'anno sarà quasi sicuramente svelata una nuova supercar ibrida che si posizionerà sotto la SF90.