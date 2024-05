Ferrari serra le fila dopo la vittoria di Montecarlo: Vasseur convoca l’intera GeS a Maranello

video suggerito

Dopo la vittoria di Leclerc nel GP di Monaco della Formula 1 2024, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha convocato una riunione straordinaria a Maranello parlando davanti agli oltre mille dipendenti della Gestione Sportiva: un discorso per condividere con tutti il successo ma anche per serrare le fila in vista del prosieguo della stagione.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari è uscita dal GP di Monaco con grande entusiasmo in vista del prosieguo del campionato di Formula 1 2024. La prima vittoria di Charles Leclerc nella sua Montecarlo e il terzo posto conquistato da Carlos Sainz, contestualmente alla debacle della Red Bull, sembrano infatti aver rimesso in corsa la scuderia di Maranello per quel che riguarda almeno il titolo Costruttori (con i punti di distacco dagli austriaci che ora sono soltanto 24).

Il secondo successo stagionale va dunque festeggiato così come la ritrovata competitività della SF-24 che sembra aver fatto il passo in avanti sperato dopo l'introduzione del primo pacchetto di aggiornamenti, ma non bisogna commettere l'errore di rilassarsi proprio adesso che il gap dalle dominanti RB20 di inizio stagione si è sensibilmente ridotto.

E lo sa bene il team principal Frederic Vasseur che, proprio per rimarcare tale concetto, il mercoledì successivo al trionfo di Monaco, mentre i suoi due piloti erano impegnati nel test Pirelli in Francia sul circuito di Le Castellet, ha convocato a Maranello le oltre mille persone che fanno parte della Gestione Sportiva (la famosa GeS) della scuderia Ferrari.

Il manager francese ha voluto infatti condividere con loro il successo ottenuto nel Principato ma anche tenere alta la concentrazione e serrare le fila affinché si continui a lavorare uniti per dare a Leclerc e Sainz una macchina che permetta loro di essere costantemente in lotta per la vittoria ad ogni GP e, magari, mettere fine a quel digiuno di titoli iridati in Formula 1 che dura ormai da 16 anni (l'ultimo conquistato dal Cavallino Rampante risale infatti al 2008 quando si mise in bacheca il mondiale costruttori).

A rivelare il contenuto del discorso fatto agli uomini Ferrari, riuniti in uno degli spiazzi del quartier generale di Maranello lontani da occhi indiscreti, è stato lo stesso Frederic Vasseur durante un incontro con la stampa: "Tutti in azienda hanno un ruolo e non si tratta solo del capo dell'aerodinamica o altri ruoli di responsabilità. Ogni singolo membro del team è un elemento di differenziazione delle prestazioni, quindi ho detto a tutti che sono responsabili dei risultati quando non sono eccezionali, ma lo sono anche quando vinciamo. Devono considerare ogni successo come il risultato del loro lavoro" sono state difatti le parole del team principal riportate da Motorsport.com.

Ma, secondo lo stesso Vasseur, la vittoria di Montecarlo non deve in alcun modo modificare il modo in cui si è lavorato in questa stagione fino ad oggi: "Non dobbiamo cambiare approccio perché abbiamo ottenuto buoni risultati a Melbourne e a Monaco. C’è un piano, stiamo sviluppando la macchina e sappiamo cosa dobbiamo migliorare passo dopo passo, e questo approccio va mantenuto. Aver ottenuto un buon risultato a Monaco, o meno buono in altri weekend, non cambia i piani, la stabilità è molto importante" ha difatti aggiunto il 56enne di Draveil.

Stabilità che è anche il motivo per il quale non intende parlare di eventuali trattative in corso per portare a Maranello il geniale progettista Adrian Newey in uscita dalla Red Bull: "Su questo argomento non voglio fare alcun commento perché ogni risposta potrebbe essere interpretata. La cosa più importante è la stabilità della squadra, come ho detto prima, penso che stiamo facendo un buon lavoro nella giusta direzione. La cosa più importante per me è la stabilità del gruppo, lo è molto più dei singoli individui e aggiungo che sono davvero soddisfatto della situazione attuale" ha difatti chiosato il team principal Frederic Vasseur lasciando intendere dunque che al momento il clima all'interno della Ferrari è quello auspicato ma anche come basti davvero poco affinché possa essere destabilizzato.

