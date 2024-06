video suggerito

Ferrari in chiaroscuro nelle FP2 del GP di Spagna: Sainz è in lotta, Leclerc ancora in difficoltà La seconda sessione di prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2024 premia la Mercedes di Lewis Hamilton: il più veloce davanti alla Ferrari di Sainz e alla McLaren di Norris (che ha impressionato nella simulazione di passo gara). Ancora in difficoltà invece Charles Leclerc, fatica anche Verstappen con la Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari conferma le proprie difficoltà sulla pista di Barcellona anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2024. Come nelle FP1 del mattino, anche nel pomeriggio a faticare di più è stato Charles Leclerc che non è stato competitivo né con gomma media né con quella soft. Non a caso infatti nel finale di sessione, contrariamente a quanto fatto dal compagno di squadra Carlos Sainz, il monegasco ha chiesto tante modifiche in corso d'opera ai suoi meccanici riguardo l'assetto della sua monoposto.

Le FP2 sembrano aver dato indicazioni importanti su quali sono al momento i valori in campo sul tracciato del Montmelò con la Mercedes che è apparsa la vettura migliore nella simulazione di qualifica con Lewis Hamilton che ha piazzato la miglior prestazione cronometrica della sessione mentre George Russell ha pagato quattro decimi di ritardo ma commettendo un grave errore nel terzo settore (tant'è che nel giro successivo con gomme usurate in quel segmento è andato più veloce proprio di quattro decimi rispetto al giro precedente). La vettura che meglio ha performato nel complesso tra simulazione di qualifica e quella di passo gara è sembrata invece essere la McLaren che con Lando Norris ha chiuso 2° nella classifica dei tempi e ha messo in piedi il long run migliore con pneumatici a mescola soft.

Oltre a Leclerc, a non brillare in queste FP2 è stato anche Max Verstappen che con la sua Red Bull ha faticato nella simulazione di qualifica (solo 5° tempo per lui) e non ha impressionato nella simulazione di passo gara con gomme medie, mentre il compagno di squadra Sergio Perez ha fatto ancora peggio non trovando mai il feeling con la vettura e con il tracciato. A sorprendere, almeno per quel che riguarda la simulazione di qualifica, è stata soprattutto l'Alpine con Pierre Gasly che ha chiuso in quarta posizione nella classifica dei tempi mettendosi davanti a Verstappen, Leclerc, Piastri e Russell (con un giro fatto però molto più tardi rispetto a tutti gli altri: fattore non di poco conto su un tracciato in cui l'evoluzione della pista è molto consistente).

Risultati e classifica dei tempi delle Prove Libere 2 del GP di Spagna della Formula 1 2024

Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:13.264 Carlos SAINZ (Ferrari) +0.022 Lando NORRIS (McLaren) +0.055 Pierre GASLY (Alpine) +0.179 Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.240 Charles LECLERC (Ferrari) +0.333 Oscar PIASTRI (McLaren) +0.358 George RUSSELL (Mercedes) +0.458 Esteban OCON (Alpine) +0.502 Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) +0.660 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +0.757 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +0.789 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +0.817 Fernando ALONSO (Aston Martin) +0.827 Yuki TSUNODA (RB) +0.947 Daniel RICCIARDO (RB) +0.993 Guanyu ZHOU (Kick Sauber) +1.081 Lance STROLL (Aston Martin) +1.138 Alexander ALBON (Williams) +1.543 Logan SARGEANT (Williams) +1.806

