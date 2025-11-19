Ferrari derubata da Aston Martin: contatti con Leclerc. E lo sponsor di Maranello passa con Stroll

Il futuro di Charles Leclerc torna a essere un terreno instabile per la Ferrari. Secondo le indiscrezioni riportate da Leo Turrini, l'entourage del monegasco sarebbe stato avvicinato più volte da Aston Martin, che attraverso Nicolas Todt avrebbe sondato la disponibilità del pilota in vista del 2027. Una dinamica che si inserisce nelle clausole d'uscita del contratto 3+2 firmato nel 2024 e che permette a Charles di uscire dall'accordo qualora il progetto 2026 non garantisse un salto tecnico concreto.

Il clima interno alla Ferrari non aiuta a placare i dubbi. Le recenti controverse frasi di John Elkann, percepite come un monito anche per Leclerc, hanno amplificato il malcontento attorno a una stagione in cui il numero 16 è stato l'unico punto fermo del team: 214 punti contro i 148 di Hamilton, sette podi e prestazioni spesso oltre il potenziale reale della SF-25. Un contributo che però non basta più a mascherare la mancanza di prospettive chiare sul medio periodo.

Parallelamente, Aston Martin sta ridefinendo la propria identità: Adrian Newey, la power unit Honda e le nuove strutture di Silverstone rappresentano un pacchetto tecnico che attira inevitabilmente piloti di alto profilo. E il possibile addio di Fernando Alonso a fine 2026 spalanca una casella che Stroll vuole riempire con un top driver. Non a caso Turrini sottolinea: "Un buon agente ha il dovere, non solo il diritto, di valutare ogni opzione nell'interesse del proprio cliente".

A complicare ulteriormente lo scenario ci pensa un altro colpo di mercato: stando a quanto riporta SportBusiness, lo sponsor Celsius, partner della Ferrari, dal 2026 si trasferirà proprio in Aston Martin con un accordo pluriennale. Una defezione pesante sul piano commerciale, che conferma la capacità del team inglese di attrarre investitori in una fase cruciale della sua crescita. Il marchio apparirà sulle monoposto e sulle tute dei piloti, rafforzando un progetto che punta apertamente a inserirsi nella lotta al Mondiale nel nuovo ciclo regolamentare.

Per Maranello, la doppia mossa è un segnale che pesa: Aston Martin sottrae uno sponsor già in casa e tenta il pilota su cui fondare presente e futuro, consolidando una pressione che la Ferrari non può più ignorare. Il 2026 diventa così l'anno della verità: se la nuova vettura non sarà all'altezza, l'idea di un addio di Leclerc non sembrerà più fantascienza, ma una concreta possibilità.