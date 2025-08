Fernando Alonso assente in pista per l’apertura del GP Ungheria: il motivo dell’improvviso forfait

Fernando Alonso non parteciperà alle FP1 del Gran Premio d’Ungheria: il due volte campione del mondo soffre di un infortunio muscolare alla schiena. Aston Martin ha scelto di affidare la vettura a Felipe Drugovich in attesa di valutare un eventuale rientro dello spagnolo per il prosieguo del weekend.

Il weekend del GP d'Ungheria della Formula 1 2025 si apre con una sorpresa in casa Aston Martin: Fernando Alonso non scenderà in pista nelle FP1 per un problema fisico. A bloccare il due volte iridato è un infortunio muscolare alla schiena, insorto nei giorni successivi al Gran Premio del Belgio.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal team inglese, Alonso è ancora impegnato con le cure: "Fernando ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare alla schiena. Mentre continua la cura questa mattina, ha deciso di non partecipare alle FP1. Felipe guiderà al fianco di Lance Stroll. A tempo debito verrà presa una decisione sulla partecipazione di Fernando alle FP2 e al resto del weekend".

Una scelta condivisa con la squadra, dettata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di peggioramento in vista della seconda parte di stagione. Con la pausa estiva alle porte e poche reali possibilità di punti all'Hungaroring, forzare il rientro apparirebbe inutile. Per questo motivo la partecipazione di Alonso al resto del weekend è al momento incerta. Un aggiornamento definitivo potrebbe arrivare solo sabato, dopo aver monitorato l'evoluzione del dolore.

A prendere il posto dello spagnolo sulla AMR25 sarà Felipe Drugovich, pilota di riserva del team e campione di Formula 2 nel 2022. Il brasiliano, che in passato ha già effettuato test con la scuderia inglese e partecipato a sessioni di libere e allo sviluppo delle gomme Pirelli 2026, tornerà così al volante di una F1 ufficiale. Proprio all'Hungaroring aveva già testato in passato alcune vetture storiche della squadra.

Drugovich era già stato vicino all'esordio in gara in più di un'occasione. Nel 2023 aveva sostituito Stroll nei test pre-stagionali in Bahrain dopo l'infortunio del canadese, mentre quest'anno è rimasto in stand-by in occasione del ritiro di Stroll in Spagna, ma il forfait arrivò troppo tardi per renderlo eleggibile.

Ora, invece, il brasiliano ha una possibilità concreta di disputare l'intero weekend di gara. La scelta di affidargli subito la vettura e le caute dichiarazioni del team fanno pensare che la presenza di Alonso sia tutt'altro che garantita, soprattutto se le sue condizioni dovessero restare instabili.

Uno scenario che potrebbe anche rilanciare le ambizioni del giovane sudamericano in ottica 2026, quando Drugovich è tra i candidati per un sedile in F1 con Cadillac. Una prestazione convincente all'Hungaroring potrebbe cambiare il suo destino.

Solo giovedì, proprio Alonso aveva speso parole importanti per lui: "Ha un talento incredibile. La Formula 2 ne è stata la dimostrazione, ma lo possiamo vedere qui ogni giorno quando lavoriamo con lui e al simulatore, in alcune delle prove libere che ha fatto e ha sempre fornito le prestazioni che il team gli chiedeva, anche con chilometri molto limitati. Sarà interessante vederlo impegnato a tempo pieno e spero che ciò accada".

Per il momento, però, l'attenzione resta sullo stato fisico di Fernando Alonso: la sua assenza nella prima sessione di prove libere è il primo segnale di un weekend incerto. Il verdetto definitivo sulla sua presenza arriverà solo dopo ulteriori valutazioni mediche. In Aston Martin resta cauto ottimismo, ma la priorità, come dichiarato dallo stesso team, è la salute del pilota.