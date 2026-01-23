F1, oggi la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la monoposto di Leclerc e Hamilton in tv

Oggi la presentazione della Ferrari SF-26: a che ora inizia l’evento, dove vederlo in TV e streaming e cosa sappiamo sulla nuova monoposto F1 2026 di Hamilton e Leclerc.

Manca ormai pochissimo alla presentazione della nuova Ferrari SF-26, la monoposto con cui la scuderia di Maranello affronta il Mondiale di Formula 1 2026, quello che segna l'inizio di una vera e propria rivoluzione tecnica e regolamentare. L'attesa è tutta concentrata su oggi, venerdì 23 gennaio, giornata scelta dalla Ferrari per presentare ufficialmente la nuova vettura.

L'evento rappresenta il primo passo concreto di una stagione chiave per il Cavallino, chiamato a voltare pagina dopo un 2025 complicato. Al centro del progetto ci sono Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche le scelte del team principal Frederic Vasseur, alla sua prova più delicata da quando guida la squadra.

La presentazione non sarà solo un appuntamento mediatico: subito dopo lo svelamento, la SF-26 scenderà in pista per i primi chilometri sul tracciato di Fiorano, inaugurando ufficialmente l'era Ferrari nel nuovo ciclo tecnico della F1.

Cosa sappiamo sulla nuova Ferrari SF-26 per il Mondiale F1 2026

La Ferrari SF-26 nasce dal progetto interno denominato 678 ed è la prima monoposto completamente pensata per il regolamento 2026. Le nuove regole cambiano filosofia alle vetture: macchine più leggere, aerodinamica attiva, stop all'effetto suolo e power unit profondamente riviste, con una componente elettrica molto più centrale e carburanti sostenibili.

Dal punto di vista tecnico, il progetto porta due firme chiare: quella di Loic Serra, nuovo direttore tecnico dell'area telaio, e quella di Enrico Gualtieri, direttore tecnico dell'area power unit. Dopo una SF-25 rimasta senza una guida unitaria fino in fondo, la Ferrari ha scelto continuità e chiarezza nella struttura tecnica, puntando su un concetto di vettura più equilibrato e prevedibile.

L'obiettivo è correggere alcune fragilità emerse nel recente passato, come la difficoltà nel gestire le gomme e la mancanza di aderenza in determinate condizioni. Il 2026, inoltre, pesa molto anche sul futuro sportivo di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, entrambi chiamati a rilanciarsi con una Ferrari, si spera, finalmente all'altezza.

A che ora inizia la presentazione della nuova monoposto Ferrari

La presentazione della Ferrari SF-26 è in programma oggi, venerdì 23 gennaio, con collegamenti in diretta a partire dalle ore 11:00. Il momento centrale dell'evento, con la rimozione dei veli dalla monoposto, è previsto alle 11:30.

Subito dopo lo svelamento, la SF-26 affronterà il primo shakedown a Fiorano, sfruttando i pochissimi chilometri concessi dal regolamento. Sarà un collaudo puramente funzionale, senza ricerca della prestazione, utile solo per verificare il corretto funzionamento dei sistemi prima dei primi test pre-stagionali che andranno in scena, a porte chiuse, a Barcellona dal 26 al 30 gennaio.

Dove vedere la presentazione in diretta TV e streaming

La presentazione della Ferrari SF-26 avverrà in live streaming gratis streaming sul canale Youtube ufficiale della casa del Cavallino Rampante ma l'intera giornata di presentazione sarà visibile in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 24 (canale 200). La giornata dello showdown della nuova monoposto della scuderia di Maranello potrà essere seguita dagli abbonati anche in streaming su SkyGo e Now.

La copertura della pay-tv accompagnerà tutte le fasi dell'evento, dallo studio iniziale con Davide Camicioli, Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero fino ai primi giri in pista della nuova monoposto con Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio in collegamento dal circuito di Fiorano. Nessuna intervista ufficiale è prevista durante lo shakedown: la giornata è pensata come un debutto operativo, il primo vero assaggio della Ferrari che proverà a rilanciarsi nel Mondiale di Formula 1 2026.