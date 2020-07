F1, GP Ungheria 2020 prove libere 3: Leclerc buon 4° sull’asciutto. Mercedes di nuovo davanti

Conclusa la terza sessione di prove libere del GP d’Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. All’Hungaroring sull’asciutto a piazzare il miglior tempo è Bottas che precede il compagno di squadra in Mercedes Lewis Hamilton. Terzo Sergio Perez sulla Racing Point. Buona prestazione per le Ferrari con Charles Leclerc che si piazza in quarta posizione davanti a Stroll e Verstappen. Ottavo Sebastian Vettel.