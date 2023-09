F1 GP Giappone 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio del Giappone della Formula 1 2023 sul circuito di Suzuka: il programma con date e orari delle sessioni in pista del sedicesimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del tracciato giapponese.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo Singapore il Mondiale di Formula 1 2023 torna subito in pista spostandosi ancora più verso oriente: da venerdì 22 a domenica 24 settembre sul circuito di Suzuka va infatti in scena il GP del Giappone. Il programma di questo sedicesimo appuntamento stagionale della F1 è quello canonico: il venerdì ci sono le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche e infine domenica si chiude con la gara che assegna i punti iridati.

A causa del fuso orario sono invece stravolti gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato nipponico che non saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo la vittoria della Ferrari a Singapore che ha messo fine al dominio della Red Bull, fin dal venerdì tutti i riflettori saranno puntati sulle RB19 di Max Verstappen e Sergio Perez per capire se anche sul circuito di Suzuka saranno in difficoltà rispetto alle rivali e se dunque la TD018 introdotta a Singapore abbia realmente influito sul rendimento della monoposto. Chiamate alla conferma invece le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, dopo le ottime prestazioni delle SF-23 sia a Monza che a Marina Bay: in Giappone la scuderia di Maranello dovrà dimostrare di aver ormai sopravanzato le Aston Martin di Alonso e Stroll, le Mercedes di Hamilton e Russell e le McLaren di Norris e Piastri, su qualsiasi tipo di tracciato.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP del Giappone della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 22 settembre alle ore 4:30 (nella notte italiana) con la prima sessione di prove libere (FP1) che durerà sessanta minuti. I piloti poi nella mattinata italiana torneranno in pista sul circuito di Suzuka per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 8:00 per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del sedicesimo GP del Mondiale di Formula 1 2023 proseguirà poi sabato 23 settembre con le Libere 3 che cominceranno alle ore 4:30 (ora italiana). Queste saranno le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che avranno inizio invece alle ore 8:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP del Giappone.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio del Giappone 2023 si chiuderà quindi domenica 24 settembre con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara di Suzuka è fissata alle ore 7:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito nipponico per disputare la sedicesima gara del Mondiale F1.

Il circuito di Suzuka

Ad ospitare l'intero programma del GP del Giappone della Formula 1 2023 come di consueto sarà il circuito di Suzuka in cui si sono scritte pagine indelebili della storia del Circus. L'impianto sorge all'interno del parco giochi della Honda ed il suo tracciato è caratterizzato da una varietà incredibile di curve e dalla conformazione a "8", cioè con un cavalcavia e relativo sottopasso.

L'odierno circuito di Suzuka misura 5.807 metri e in gara si percorrono 53 giri, per una distanza complessiva di 307,471 Km. Si tratta di un layout spettacolare sul quale però non è facile effettuare sorpassi con l'unica zona DRS situata nel rettilineo del traguardo. Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1, il layout della pista giapponese è scarsamente impegnativo per i freni. ​Delle 18 curve del circuito di Suzuka solo due sono classificate come impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è quella alla curva 16 con le monoposto che vi arrivano a 304 km/h e scendono a 96 km/h in appena 2,29 secondi nei quali percorrono 105 metri.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu Max Verstappen che con la sua Red Bull precedette sul traguardo il compagno di squadra Sergio Perez e l'alfiere della Ferrari Charles Leclerc. Il giro più veloce in gara però appartiene a Lewis Hamilton che nel 2019 nella sua migliore tornata del tracciato di Suzuka fermò il cronometro sull'1:30.983.