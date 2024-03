F1 GP Australia, stanotte qualifiche e pole: gli orari TV di diretta e differita Le qualifiche del GP Australia di F1 sono in programma stanotte, con la pole position che si assegnerà alle 6 ora italiana. Diretta TV in esclusiva su Sky e in differita su TV8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le qualifiche del GP Australia di F1 si terranno oggi, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, alle 6 ora italiana. Diretta TV affidata in esclusiva a Sky, con differita in chiaro su TV8 alle ore 10. Max Verstappen, già leader della classifica del Mondiale, con due vittorie in altrettante gare, va a caccia della terza pole position di fila anche se dovrà fare i conti con le Ferrari e con un Leclerc molto ottimista dopo due secondi posti. Ecco tutto quello che c'è da sapere su qualifiche, pole position, orari e diretta TV.

Qualifiche F1, gli orari in diretta su Sky e in differita su TV8

La giornata di qualifiche del GP d'Australia si apre all'1.10 ora italiana, con la sprint race di F3. A seguire le prove libere 3 di F1, che faranno da antipasto alla sprint race di F2. Il piatto forte sono le qualifiche di Formula 1 in programma alle 6 ora italiana di sabato 23 marzo a Melbourne. Questo sarà anche l'orario della diretta TV su Sky, mentre per vedere le qualifiche di F1 che definiranno la pole position e la griglia di partenza, in chiaro, bisognerà aspettare la differita delle 10 su TV8.

La programmazione in diretta su Sky

ore 1.10: F3 – Sprint Race

ore 2.30: F1 – prove libere 3

ore 4.10: F2 – sprint race

ore 6: F1 – qualifiche

ore 12: F1 – qualifiche (replica)

ore 14: F1 – qualifiche (replica)

Gli orari della differita su TV8

ore 10: F1 – qualifiche

Dove vedere le qualifiche di F1 in TV e streaming

Dove vedere le qualifiche del GP di Australia di F1 in TV? Diretta televisiva a partire dall'1.10 ora italiana su Sky, con le qualifiche in programma alle ore 6 di sabato 23 marzo sempre sull'emittente satellitare e in particolare sul canale Sky Sport f1. Nessuna diretta TV in chiaro, ma possibilità di vedere le qualifiche in differita alle ore 19 su Tv8.

