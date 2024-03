F1 GP Australia 2024, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio d’Australia della Formula 1 2024 sul circuito di Melbourne: il programma con date e orari delle sessioni in pista del terzo weekend di gara della nuova stagione e le caratteristiche del tracciato australiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il terzo gran premio del Mondiale 2024: da venerdì 22 a domenica 24 marzo sul circuito "Albert Park" di Melbourne va in scena il GP d'Australia. Il programma di questo terzo appuntamento stagionale della F1 è quello canonico: venerdì ci sono le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato le Libere 3 e le qualifiche e domenica si chiude con la gara che assegna i punti iridati.

A causa del fuso orario sono invece stravolti gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato australiano che non saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio d'Australia sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo la superiorità mostrata nelle prime due gare della stagione anche a Melbourne tutti i riflettori saranno puntati sulle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez per capire se anche su questo circuito avranno un vantaggio sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz (che, ristabilitosi dopo l'intervento per l'appendicite, dovrebbe riprendere il suo posto a bordo della SF-24 dopo aver lasciato il sedile al giovane Oliver Bearman nello scorso GP dell'Arabia Saudita). In Australia la scuderia di Maranello proverà dunque a ridurre il gap dalle RB20 e confermasi la seconda forza in griglia facendo quindi meglio delle Mercedes di Hamilton e Russell, delle McLaren di Norris e Piastri e delle Aston Martin di Alonso e Stroll.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP d'Australia della Formula 1 2024 si aprirà nella notte di venerdì 22 marzo alle ore 2:30 (nella notte italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà sessanta minuti. I piloti poi nella mattinata italiana torneranno in pista sul circuito dell'Albert Park di Melbourne per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 6:00 per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del terzo GP del Mondiale di Formula 1 2024 proseguirà poi sabato 23 marzo con le Libere 3 che cominceranno alle ore 2:30 (ora italiana). Queste saranno le ultime prove prima delle Qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che avranno inizio invece alle ore 6:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP d'Australia.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio d'Australia 2024 si chiuderà quindi domenica 24 marzo con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara di Melbourne è fissata alle ore 5:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito australiano per disputare la terza gara del Mondiale F1.

Il circuito di Melbourne

Anche nel 2024 sarà il circuito Albert Park di Melbourne ad ospitare il Gran Premio d'Australia della Formula 1. Si corre dunque su un tracciato che piace molto ai piloti, perché presenta un layout variegato e complicato ma anche diversi rettilinei che aumentano le chance di sorpasso.

Sul fronte dell'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con solo sette frenate e soltanto otto i secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 11, dove le monoposto passano dai 299 km/h a 120 km/h in appena 95 metri percorsi in 1,79 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,8 G di decelerazione. Il circuito è un semi-cittadino, ma le medie sul giro sono comunque elevate. L'asfalto dell'Albert Park è uno dei migliori in assoluto se si considera che quando non è in programma il Gp a Melbourne su quelle strade camminano vetture stradali.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu il pilota della Red Bull Max Verstappen che ha preceduto l'alfiere della Mercedes Lewis Hamilton e il driver dell'Aston Martin Fernando Alonso. Il record sul giro secco di questo tracciato appartiene allo stesso pilota olandese (1:16.732) mentre la tornata più veloce mai effettuata in gara è stata effettuata dal suo compagno di squadra Sergio Perez che nella corsa della passata stagione aveva messo a segno un intero giro del circuito di Melbourne in 1:20.235.

