F1 GP Arabia Saudita oggi in TV, orari TV8 e Sky e dove vederlo in streaming Oggi alle ore 18:30 la partenza della gara del GP dell’Arabia Saudita a Jeddah, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. La corsa che può decidere la lotta per il titolo iridato tra Hamilton e Verstappen si può vedere in diretta Tv su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 19:25.

A cura di Michele Mazzeo

Prima volta della Formula 1 a Jeddah. Oggi alle ore 18:30 la partenza del GP dell'Arabia Saudita, penultima gara del Mondiale F1 2021. La corsa sul veloce circuito cittadino è trasmessa in TV in diretta su Sky e in differita in chiaro su TV8. Penultimo atto della lotta per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che già oggi ha il primo match point per conquistare l'alloro. Il britannico della Mercedes però scatta in pole position, mentre l'olandese della Red Bull parte solo terzo. Va a caccia del podio la Ferrari con Charles Leclerc che dopo le qualifiche occupa la 4ª casella della griglia di partenza,15° al via invece Carlos Sainz.

Formula 1 oggi, gli orari TV del GP Jeddah: a che ora inizia la gara

La gara di Formula 1 di oggi comincia alle ore 18:30 (ora italiana). Questo l'orario in cui è fissata la partenza del primo GP dell'Arabia Saudita della storia del Circus. La corsa che chiude il programma del weekend si disputa in notturna sotto la luce artificiale dato che al momento del via a Jeddah saranno le 20:30. Per quanto riguarda gli orari TV in Italia, il collegamento pre-gara su Sky comincia alle ore 17:00.

GP F1 oggi su TV8 e Sky, dove vederlo in differita e in tempo reale

Il GP dell'Arabia Saudita è trasmesso in diretta in esclusiva dall'emittente satellitare Sky. La gara della Formula 1 di oggi si può vedere in TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo o, per chi ha sottoscritto il pass, su NOW. La corsa F1 di Jeddah sarà poi trasmessa in TV anche in chiaro, ma in differita: il GP dell'Arabia Saudita si potrà vedere su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 19:25.