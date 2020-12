George Russell ha preso il posto di Lewis Hamilton e non ha fatto sentire la mancanza del sette volte campione del mondo. L'inglese ha preceduto di un soffio Verstappen e Perez nella seconda sessione di libere del Gran Premio di Sakhir. Male la Ferrari. Leclerc ultimo, ha avuto un problema e non ha realizzato nemmeno un giro cronometrato. Nelle retrovie Vettel.

Russell vola in Bahrain

Non c'erano dubbi sulla bravura di questo giovane pilota inglese che sul giro secco è già uno dei migliori e che in questo weekend guida pure la Mercedes. Domani sarà il favorito per la conquista della pole position, si parte alle 18 ora italiana. Russell è stato il più veloce in entrambe le sessioni, in questa pomeridiana (che poi in realtà è stata serale pure a Sakhir) ha preceduto di un soffio Verstappen e Perez. Ottima prestazione anche del francese della Renault Ocon, quarto in classifica. Nella top ten anche le Alpha Tauri di Gasly e Kvyat.

Disastro Ferrari, sfortunato Leclerc

Ancora una volta in questa stagione, che per larghi tratti è stato un calvario, la Ferrari ha deluso. Leclerc ha avuto un problema ed è stato costretto a fermare la vettura numero 16 mentre concludeva il suo giro lanciato, che tra l'altro era promettente. Vettel si è dovuto sobbarcare anche tutto il lavoro del monegasco ed ha girato a lungo ma con tempi altissimi. Seb non ha trovato il giusto feeling si è girato un paio di volte, in un'occasione ha rischiato il contatto con Magnussen. Nelle Qualifiche la Ferrari deve fare meglio, peggio è quasi impossibile. Esordio ufficiale in Formula 1 per il brasiliano Pietro Fittipaldi che ha guidato la Haas e per il britannico Jack Aitken, pilota della Williams.