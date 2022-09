F1 2022, oggi le prove libere del GP Olanda in diretta: orari e dove vederle Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre il programma del GP d’Olanda della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito di Zandvoort.

A cura di Michele Mazzeo

Neanche il tempo di metabolizzare la gara di Spa, che il Mondiale della Formula 1 2022 torna subito in pista con il GP d'Olanda: oggi sul circuito di Zandvoort si comincia con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che apriranno il programma del 15° appuntamento stagionale. Riflettori puntati sulle Red Bull di Perez e del padrone di casa Verstappen e sulle Ferrari di Leclerc e Sainz per capire se l'imbarazzante superiorità della vettura della squadra austriaca sulle rosse vista in Belgio sarà confermata anche sul tracciato olandese.

Da tenere sott'occhio in queste prove libere anche la Mercedes che sembra aver beneficiato, almeno per quel riguarda il confronto con le monoposto di Maranello, della tanto discussa regola anti-porpoising entrata in vigore nello scorso GP.

Prove libere F1 GP Olanda, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio d'Olanda iniziano alle ore 12:30 (ora italiana) di oggi con le FP1. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Zandvoort. L'inizio delle Libere 1 è quindi fissato per le ore 12:30, mentre le FP2 andranno invece in scena a partire dalle 16:00. Alle ore 12:00 di domani avrà inizio invece la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP d'Olanda della Formula 1 2022:

Venerdì 2 settembre

Prove libere 1: 12:30 – 13:30

Prove libere 2: 16:00 – 17:00

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Zandvoort

Le prove libere del GP d'Olanda di Formula 1 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Zandvoort sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Marc Gené e Matteo Bobbi. Gli abbonati inoltre possono assistere alle prove libere di F1 anche in streaming sull'app SkyGo. La visione in diretta delle Libere è disponibile, dopo l'acquisto del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere di oggi e domani invece non si possono vedere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio della F1 2022: