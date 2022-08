F1 2022, oggi le prove libere del GP del Belgio in diretta: a che ora e dove vederle Le prime due sessioni di prove libere di oggi aprono il programma del GP del Belgio della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito di Spa-Francorchamps.

Il weekend del GP del Belgio della Formula 1 2022, il primo dopo la pausa estiva, è pronto a prendere il via: oggi sul circuito di Spa-Francorchamps si comincia con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che apriranno il programma del 14° appuntamento stagionale. Occhi puntati sulle Ferrari e sulle Red Bull per capire chi ha la monoposto che meglio si adatta alle caratteristiche del tracciato belga.

Su Leclerc grava però l'incognita penalità a causa del possibile cambio di power unit sulla sua F1-75. Sul Gran Premio inciderà la tanto discussa regola sul porpoising con le scuderie che saranno costrette a rientrare nei paletti imposti dalla nuova direttiva tecnica che entrerà in vigore proprio nel GP belga e che potrebbe permettere alla Mercedes di azzerare definitivamente il gap con Ferrari e Red Bull.

Prove libere F1 GP Belgio, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio del Belgio iniziano alle ore 14:00 (ora italiana) di oggi con le FP1. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Spa-Francorchamps. L'inizio delle Libere 1 è quindi fissato per le ore 14:00, mentre le FP2 andranno invece in scena a partire dalle 17:00. Alle ore 13:00 di sabato avrà quindi inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP del Belgio della Formula 1 2022:

Venerdì 26 agosto

Prove libere 1: 14:00 – 15:00 Prove libere 2: 17:00 – 18:00 Sabato 27 agosto

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Spa-Francorchamps

Le prove libere del GP del Belgio di Formula 1 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Spa-Francorchamps sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati inoltre possono guardare le prove libere di F1 anche in streaming sull'app SkyGo. La visione in diretta delle Libere è disponibile, dopo aver sottoscritto il "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere di oggi invece non si possono vedere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio del Belgio della Formula 1 2022: