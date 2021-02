Il Mondiale di Formula 1 sarà lunghissimo, inizierà il 28 marzo in Bahrain, avrà ben 23 Gran Premi e si concluderà a metà dicembre come da tradizione (recente) ad Abu Dhabi. La Pirelli a differenza del passato ha ufficializzato le scelte delle gomme per tutti e 23 weekend di gara. Una notizia che ha sorpreso, ma che aiuta le scuderie che avranno molto poco tempo per organizzarsi anche tra un Gp e l'altro.

Le scelte della Pirelli per il Mondiale 2021

La Pirelli porterà tre mescole delle cinque realizzate in ogni weekend di gara. In Bahrain ci saranno la Hard (quella con la banda bianca), la Medium (gialla) e la Soft (rossa). In ben 12 gara, incluse Imola e Monza, ci sarà la stessa combinazione di gomme (C2, C3, C4). Quella più morbida è la C1, la più dura è la C5. La scelta più conservativa (C1, C2, C3) ci sarà in cinque Gp, incluso Silverstone che potrebbe essere il primo con tantissimo pubblico. Discorso a parte invece per i circuiti cittadini, più Abu Dhabi e Sochi dove le condizioni saranno molto diverse rispetto a tutti gli altri tracciati, si pensi alle grandi particolarità di Montecarlo, Baku e Singapore dove non si è corso nella passata stagione, a causa del Covid.

Red Bull sfidante numero uno della Mercedes

Il campionato di Formula 1 del 2021 vede sempre la Mercedes come favorita, ma la Red Bull sta cercando di colmare il gap e proverà a rendere difficile la vita a Hamilton e Bottas e punta tutto su Verstappen. Discorso a parte invece per la Ferrari che ha chiuso il Mondiale 2020 con tre podi e il sesto posto del Campionato Costruttori e che con Charles Leclerc e Carlos Sainz vuole tornare a lottare almeno per il podio e proverà a essere, come mimino, la prima forza dopo Mercedes e Red Bull.