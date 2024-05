video suggerito

Espargaro da record nelle pre-qualifiche MotoGP a Barcellona: Ducati battuta, Marquez fuori dalla Q2 Risultati e classifica delle Pre-Qualifiche della MotoGP del GP Catalogna a Barcellona: record della pista per Aleix Espargaro, Ducati battuta, anche le KTM di Binder e Pedro Acosta davanti a Bagnaia e Martin. Marc Marquez e Bezzecchi fuori dalla top-10: dovranno passare dalla Q1 in qualifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il giorno dopo aver annunciato il suo ritiro a fine stagione dalla MotoGP, il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro ha chiuso come meglio non poteva la prima giornata di quello che sarà il suo ultimo GP della Catalogna della classe regina del Motomondiale. Nelle pre-qualifiche del venerdì infatti lo spagnolo ha chiuso in cima alla classifica dei tempi con un crono che gli ha permesso di battere il record della pista di Barcellona che apparteneva a Pecco Bagnaia.

Nella seconda sessione di prove libere (che manda i primi dieci classificati direttamente alla Q2 delle qualifiche del sabato), per la prima volta in questa stagione, inoltre c'è anche da registrare una Ducati che non sembra essere la moto più veloce in pista. Alle spalle di Aleix Espargaro, a completare il podio, ci sono infatti le KTM di Brad Binder e del rookie terribile Pedro Acosta.

Solo quarta nella classifica dei tempi infatti la prima Desmosedici, cioè quella guidata dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia che ha preceduto l'altra KTM ufficiale guidata dal suo ex compagno di squadra Jack Miller. Solo sesto l'attuale leader del Mondiale Jorge Martin che ha chiuso davanti alle Ducati di Enea Bastianini e Franco Morbidelli. A chiudere la top-10, e quindi la lista di coloro che hanno staccato il pass per l'accesso diretto alla Q2 nelle qualifiche di domani, la Yamaha di Alex Rins e l'altra Aprilia guidata da Maverick Vinales.

Fuori dai migliori 10, e costretti quindi a passare dalla Q1 in qualifica, i quattro piloti in sella alla Ducati GP23, vale a dire gli alfieri del team Gresini, Alex e Marc Marquez, e quelli del team VR46, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che dunque lotteranno tra loro (oltre che con le Honda, le altre Aprilia e la Yamaha di Fabio Quartararo) per gli unici due posti liberi rimasti per la Q2 in cui ci si giocherà la pole position e le posizioni di testa della griglia di partenza.

Risultati e classifica delle Pre-Qualifiche della MotoGP del GP Catalogna 2024

A.Espargaro 1'38.562 B.Binder +0.072 P.Acosta +0.103 F.Bagnaia +0.133 J.Miller +0.140 J.Martin +0.231 F.Morbidelli +0.269 E.Bastianini +0.355 A.Rins +0.481 M.Viñales +0.496 A.Marquez +0.551 M.Marquez +0.591 M.Oliveira +0.788 F.Quartararo +0.790 M.Bezzecchi +0.820 R.Fernandez +0.858 F.Di Giannantonio +0.917 A.Fernandez +0.942 J.Zarco +0.996 T.Nakagami +1.466 J.Mir +1.694 L.Marini +1.756 S.Bradl No Time

