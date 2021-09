Ecco Townstar di Nissan, il nuovo veicolo commerciale compatto anche a emissioni zero Nissan ha presentato Townstar, il diretto erede di e-N2000, il suo predecessore nella categoria degli LCV elettrici. Compatto, aggressivo, affidabile e versatile presenta tutti i comfort alla guida unendo elevate prestazioni. Nella versione van, studiata per i clienti business e in quella combi per le famiglie, si presenta con una doppia motorizzazione: a benzina o 100% elettrico.

A cura di Alessio Pediglieri

Sempre nel segno del rispetto per l'ambiente, sempre nel segno delle emissioni a impatto zero. Nissan presenta così il suo nuovo modello commerciale, Townstar, concepito per continuare l'impegno verso la mobilità sostenibile, senza dimenticare efficienza, comfort e tecnologia per passeggeri e guidatore. Studiato per percorsi misti, urbani e non, con due motorizzazioni a disposizione, dal design compatto e dall'assoluta affidabilità alla guida, Townstar è il diretto erede di e-N2000, il suo predecessore nella categoria degli LCV elettrici.

Lo scopo, raggiunto, è stato ancora una volta di unire insieme qualità, prezzo, prestazioni e innovazione. Townstar è un furgonato che racchiude tutto questo e più: compatto, versatile e competitivo, il veicolo commerciale Nissan si distingue anche per la sua massima efficienza e versatilità nel suo doppio utilizzo, in città e non. Senza dimenticare la sicurezza, garantita ancora una volta dalla tecnologia Nissan che su Townstar vanta oltre 20 soluzioni a favore di passeggero e guidatore.

Il Side Wind Assist protegge dalle eventuali raffiche laterali di vento, mentre il Tralier Sway Assist permette la massima stabilità durante i percorsi a pieno carico. Assoluta novità per la categoria è invece l'Around View Monitor (AVM), un sofisticato sistema di telecamere che riesce a riprodurre una vista dall’alto a 360° dello spazio attorno al veicolo, fondamentale per le situazioni di parcheggio. E poi, la dotazione consueta con la frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni, il cruise control e il sistema di parcheggio automatico, il proPILOT (che aiuta il guidatore in fase di accelerazione o frenata) e il sistema E-Call che supporta sia Apple che Android.

Anche la dotazione dei motori è d'avanguardia: il Townstar è disponibile in due versioni, benzina o elettrico al 100%. Per la versione a emissioni a impatto zero, il nuovo veicolo commerciale Nissan presenta un innovativo sistema di gestione dei consumi e un sistema di raffreddamento della batteria. Anche l'autonomia è aumentata, spingendosi fino a 285 chilometri con una singola ricarica.

Da un punto di vista estetico e di spazi Townstar non presenta rivali in categoria: il vano di carico della versione van è da 3,9 m3, con paratia girevole, e può ospitare agevolmente fino a due europallet e 800 kg di peso, mentre la capacità di traino è di 1.500 kg, mentre Ampie porte scorrevoli laterali facilitano le operazioni di scarico e scarico. Nelle diverse versioni, sono state dedicate accortezze di design e comfort particolari: il van studiato per la duttilità dei clienti business, il combi per mettere a proprio agio le famiglie, con il Townstar 100% elettrico che richiama le linee di Ariya mentre il benzina si presenta più aggressivo e maggiormente aerodinamico.