video suggerito

Ecclestone ha venduto la mitica collezione di F1: chi è l’ereditiere che da solo ha comprato 69 auto Bernie Ecclestone ha venduto la sua immensa e stupenda collezione di vetture di Formula 1. Le ha comprate Mark Mateschitz, mister Red Bull. Non è stata diffusa la cifra dell’acquisto. Ma il valore complessivo supera i 600 milioni di euro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bernie Ecclestone aveva messo in venduta la sua meravigliosa collezione di auto private, vetture di Formula 1. Una collezione dal valore di 500 milioni di sterline. L'asta non è stata effettuata. Una trattativa privata è andata avanti e si è conclusa con l'acquisto di tutte e 69 le Formula 1 storiche da parte di Mark Mateschitz, mister Red Bull. Ecclestone commentando la notizia ha detto: "Sono finite nelle migliori mani possibili".

Mateschitz ha acquistato la collezione di Ecclestone

La notizia l'ha data in esclusiva il Daily Mail. Ecclestone ha ceduto l'amata e preziosa collezione privata di auto ed ha chiuso la più grande transazione di sempre riguardo questo genere di trattative. L'acquirente, anzi il compratore è Mark Mateschitz, figlio di Dietrich l'uomo che ha creato la Red Bull e successivamente un impero, non solo nel motorsport. Il giovane Mateschitz è diventato il nuovo proprietario e si è accaparrato 69 vetture meravigliose. La cifra della trattativa non è stata svelata. L'affare è di altissimo livello, la valutazione era di 500 milioni di sterline.

Mark Mateschitz ha acquistato la collezione di Mister E., la cifra non è stata divulgata.

Perché Ecclestone ha deciso di vendere le sue F1

Tra Ecclestone e la famiglia Mateschitz c'è un legame storico. Grande amico del fondatore Dietrich è rimasto in buoni rapporti anche con il figlio, classe 1992, che detiene il 49% dell'azienda. Quando annunciò la messa in vendita disse, con il suo consolidato stile, che voleva rendere più semplici le cose alla moglie: "Ho 94 anni e con un po' di fortuna potrei avere ancora qualche anno, chi lo sa? Ma non volevo lasciare Fabi nel dubbio su cosa farne dopo la mia morte, ho preferito mettere le cose in ordine in anticipo".

Leggi anche Verstappen mostra il dito medio per scherzo: per un regolamento rigoroso ha rischiato grosso

Tra le 69 F1 anche le Ferrari di Schumacher e Lauda

Ora commentando la chiusura dell'affare Mister E ha detto: "Questi sono veicoli unici. Hanno scritto la storia dello sport. Incarnano 70 anni di storia della F1. Significa molto per me sapere che questa collezione è ora in ottime mani. Mark è il proprietario migliore e più degno che potessimo mai immaginare".

Mentre Mateschitz ha dichiarato: "Sono molto contento che Bernie abbia riposto la sua fiducia in me per prendermi cura di questa collezione di importanza storica. Sarà attentamente conservata, verrà ampliata nel corso degli anni e in futuro sarà resa accessibile al pubblico".

Tra le 69 vetture della collezione di Ecclestone c'erano anche le Ferrari di Schumacher e Lauda.

In quella collezione c'è di tutto. Perle rare, come la Ferrari guidata da Mike Hawthorn campione del mondo nel 1958, le Brabham, la Vanwall di Stirling Moss e le Ferrari di Michael Schumacher e Niki Lauda.

Chi è Mark Mateschitz, l'uomo che ha comprato le F1 di Ecclestone

Mark Mateschitz è nato nel 1992 ed è il figlio di Dietrich, l'uomo che ha creato il marchio Red Bull, primo passo per l'impero venuto dopo. Amministratore delegato del gruppo, proprietario del 49% della società, Mateschitz, che in gioventù usò il cognome della madre, dopo la morte del padre, avvenuta nel 2022, ha preso le redini dell'azienda. Ha un patrimonio stimato di oltre 30 miliardi di dollari.