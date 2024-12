video suggerito

Ecclestone vende la sua collezione di F1, vale 600 milioni: “Non voglio dare pensieri a mia moglie” L’ex patron della Formula 1 ha deciso di vendere la sua meravigliosa collezione. Tra le 69 vetture ci sono anche le Ferrari di Niki Lauda e Michael Schumacher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bernie Ecclestone ha deciso di mettere all'asta la sua straordinaria collezione di vetture di Formula 1. Nel suo garage ce ne sono 69, le Ferrari sono tantissime e c'è pure la Ferrari del 2002 guidata da Michael Schumacher, che pare abbia un valore enorme. Complessivamente l'uomo che per anni è stato in assoluto il dominus della Formula 1 conta di guadagnare circa 600 milioni. Ecclestone, che ha 94 anni, ha dichiarato che vende le vetture per evitare grattacapi alla moglie: "Così non avrà dubbi su cosa farne se non ci fossi più".

Ecclestone spiega perché ha messo in vendita le sue F1

Ecclestone è stato l'uomo che ha cambiato, rivoluzionato la Formula 1, grazie a lui ha fatto un salto planetario. L'ha gestita fino a qualche anno fa, ora si gode il relax e la pensione, e l'ultimo figlio nato nel 2020. Ma pensa anche al futuro, al suo e a quello della moglie, Fabiana Tosi. I due hanno 47 anni di differenza e per questo, stando a quanto dichiara al Daily Mail, l'inglese ha deciso di vendere una collezione che non ha pari, e che non sarà in ogni caso battuta all'asta: "Ho 94 anni e con un po' di fortuna potrei avere ancora qualche anno, chi lo sa? Ma non volevo lasciare Fabi nel dubbio su cosa farne se non ci fossi più".

Ci sono anche le Ferrari di Lauda e Schumacher

La collezione è fenomenale, sono 69 le vetture di Formula 1 che appartengono a Ecclestone che all'inizio degli anni '70 ha iniziato a comprarle. Gli esperti sostengono che questa sia una delle collezioni più preziose al mondo, nel suo genere. Dalle immagini pubblicate si vede tanto rosso, ciò significa tante Ferrari. C'è quella di Niki Lauda, quella con cui Mike Hawthorn conquistò il titolo nel 1958. Ma soprattutto quella del 2002 di Schumacher, che a fine luglio aveva già conquistato il titolo (il terzo di fila).

Ma ci sono anche la Vanwall VW10 guidata dal mito Stirling Moss, vettura storica in quanto prima vincitrice del campionato Costruttori. Non mancano naturalmente le Brabham, che da un certo punto divenne di proprietà proprio di Ecclestone, ci sono anche le auto guidate da Nelson Piquet, che fu campione negli anni '80.

Tom Hartley Junior, uno dei principali rivenditori di auto da corsa, condurrà la vendita e ha spiegato che non ci sarà l'asta ma la vendita sarà riservata solo ad acquirenti privati. Ecclestone ha spiegato il perché di questa scelta: "Adoro tutte le mie auto, ma forse avrei dovuto farlo cinque anni fa, ma non ci sono mai riuscito prima d'ora. Dopo averle collezionate e possedute per così tanto tempo, vorrei sapere dove sono finite. Colleziono queste auto da più di 50 anni e ho sempre acquistato solo il meglio di ogni esemplare. Ho deciso di trasferirle in nuove case che le tratteranno come ho fatto io e se ne prenderanno cura come preziose opere d'arte".