È morto Clement Stoll, tragedia nel motociclismo: fatale un incidente durante i test a Nogaro Il popolare pilota francese Clement Stoll è morto all’età di 27 anni in seguito ad un gravissimo incidente di cui è stato vittima durante un test privato che stava svolgendo sul circuito di Nogaro.

A cura di Michele Mazzeo

Tragedia nel mondo del motociclismo. Il popolare pilota francese Clement Stoll è morto all'età di 27 anni in seguito ad un gravissimo incidente di cui è stato vittima durante un test privato a bordo di una Honda CBR 1000RR-R che stava svolgendo sul circuito Paul Armagnac di Nogaro ​​con il suo nuovo team "L'École de la Performance" in vista del Mondiale Endurance (EWC) e del Campionato francese di Superbike a cui avrebbe dovuto prendere parte in questa stagione.

Il pilota alsaziano sarebbe caduto dalla sua moto sbattendo pesantemente sull'asfalto. Gli immediati soccorsi per rianimarlo da un arresto cardiorespiratorio e il trasporto d'urgenza all'ospedale Purpan a Tolosa non sono bastati per salvare la vita al centauro transalpino che dopo diverse ore dall'arrivo nel centro ospedaliero è deceduto a causa delle ferite riportate nel violentissimo impatto.

A confermare la notizia del decesso è stata la Federazione Internazionale con una breve nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "La FIM e l'Endurance World Championship piangono Clément Stoll, scomparso a seguito di un incidente durante un test sul circuito Paul Armagnac, in Francia, all'inizio di questa settimana" si legge infatti nel breve comunicato diramato sui social network.

Figura molto popolare nel mondo delle corse motociclistiche che frequentava fin da ragazzino (nel 2016 aveva vinto il titolo nel Trophee Junior Pirelli) Clement Stoll il prossimo 15 aprile avrebbe dovuto disputare per la quinta volta in carriera la 24 Ore motociclistica di Le Mans. Non è ancora noto se la sua squadra si presenterà comunque al via della leggendaria gara di durata, mentre l'EWC ha già annunciato che in quell'occasione ci sarà un omaggio al pilota francese morto tragicamente nell'incidente di Nogaro, cioè la stessa pista su cui sei anni prima aveva perso la vita anche il plurititolato Anthony Delhalle.