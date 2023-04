È morto Angelo Parrilla: addio allo scopritore di Ayrton Senna e leggenda del karting Il cofondatore della mitica DAP, istituzione del Karting a livello internazionale, e scopritore e mentore del leggendario pilota di Formula 1 Ayrton Senna, Angelo Parrilla è morto in seguito ad una lunga malattia.

A cura di Michele Mazzeo

Il mondo del motorsport in lutto per la morte di una delle figure che ne hanno scritto la storia. Dopo una lunga malattia è morto Angelo Parrilla, cofondatore della leggendaria DAP con il fratello Achille vera e propria istituzione nel panorama del karting internazionale e scopritore del mitico Ayrton Senna che proprio sotto la sua guida cominciò quella carriera che lo portò poi a diventare uno dei migliori piloti di sempre della Formula 1.

Insieme al fratello, Angelo Parrilla, nel 1970 diede vita alla società che inizialmente si occupava solo della produzione di motori per kart e che poi estese la propria attività alla progettazione e produzione di telai imponendosi in pochi anni come una dei leader mondiali del settore nonché una delle principali protagoniste in pista primeggiando nelle principali competizioni internazionali. Angelo Parrilla inoltre contribuì anche alla crescita di tanti giovani piloti tra i quali spicca soprattutto quell'Ayrton Senna con cui sfiorò il titolo Mondiale Kart e con il quale rimase poi sempre legato fino alla tragica morte in quel maledetto incidente di Imola del 1° maggio 1994.

Un sodalizio sbocciato quando il giovane brasiliano appena 17enne sbarcò in Italia per correre la stagione 1979 con la DAP che lo mise subito nel proprio carniere di talenti dopo averlo testato per soli cinque giri. Ayrton corse con i colori della compagine milanese sia nel 1979 che nel 1980 arrivando in entrambi gli anni a sfiorare il titolo iridato e qui si conquistò la chiamata per la Formula Ford in Gran Bretagna che sarà poi il trampolino di lancio verso la F1.

Il rapporto d'amicizia con Angelo Parrilla però non si interruppe mai tanto che, come rivelato di recente dal cofondatore della DAP morto in questi giorni, proprio due giorni prima del tragico incidente in cui perì il brasiliano i due avevano avuto una conversazione telefonica in cui Ayrton Senna gli aveva confidato di non stare bene alla Williams e di star pensando all'addio alla Formula 1 per far ritorno in Brasile per correre con i kart. Tornando dunque nel mondo di cui il suo amico Angelo Parrilla, insieme al fratello Achille, ha scritto la storia.