È di Bezzecchi la prima storica pole del GP India della MotoGP: battuti Martin e Bagnaia Quattro Ducati davanti a tutti nelle prime qualifiche del GP d’India della MotoGP: la pole position va a Bezzecchi che ha preceduto Martin, Bagnaia e il compagno di squadra Marini.

A cura di Michele Mazzeo

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position nelle qualifiche del primo GP d'India della storia della MotoGP. Il pilota del team VR46 sul Buddh International Circuit è stato il più veloce nel giro lanciato precedendo nella Q2 i due principali rivali per il titolo iridato Jorge Martin e Pecco Bagnaia. A chiuder il poker Ducati ci ha pensato poi il compagno di squadra del riminese Luca Marini autore della quarta miglior prestazione cronometrica.

A chiudere la seconda fila della griglia ci saranno quindi le due Honda con Joan Mir che ha fatto meglio di Marc Marquez terminato 6°. Partirà dall'ottava casella invece Fabio Quartararo con la Yamaha dopo aver preceduto in qualifica le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. In dubbio per la sprint race e la gara della domenica Alex Marquez che dopo aver superato il taglio nella Q1 non ha preso parte alla Q2 a causa di un problema fisico rimediato in una caduta di cui è stato protagonista proprio nel finale della Q1.

La griglia di partenza del GP d'India della MotoGP 2023

1ª Fila: 1. Marco Bezzecchi (VR46), 2. Jorge Martin (Pramac), 3. Francesco Bagnaia (Ducati)

2ª Fila: 4. Luca Marini (VR46), 5. Joan Mir (Honda), 6. Marc Marquez (Honda)

3ª Fila: 7. Johann Zarco (Pramac), 8. Fabio Quartararo (Yamaha), 9. Maverick Vinales (Aprilia)

4ª Fila: 10. Aleix Espargaro (Aprilia), 11. Raul Fernandez (RNF), 12. Alex Marquez (Gresini)

5ª Fila: 13. Fabio Di Giannantonio (Gresini), 14. Brad Binder (KTM), 15. Takaaki Nakagami (LCR)

6ª Fila: 16. Jack Miller (KTM), 17. Franco Morbidelli (Yamaha), 18. Augusto Fernandez (GasGas)

7ª Fila: 19. Miguel Oliveira (RNF), 20. Pol Espargaro (GasGas), 21. Stefan Bradl (LCR)

8ª Fila: 22. Michele Pirro (Ducati)