Ducati, festa per il Mondiale costruttori ricordando Bagnaia: “Aiuteremo Pecco a tornare campione”

Con il successo di Marc Marquez in Catalogna per la Gara Sprint del sabato, la festa in casa Ducati è diventata ufficiale: il team si è assicurato il titolo mondiale costruttori 2025 in MotoGP. Un traguardo straordinario che ha fatto esplodere la gioia di Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati corse che non ha voluto dimenticare le difficoltà in cui sta versando da tempo Bagnaia anche a Barcellona oltre i limiti della delusione: "Puntiamo su di lui, siamo pronti a fare tutto il possibile per riportarlo ad essere il campione che è".

Ducati, arriva il 7° titolo costruttori grazie a Marc Marquez in Sprint

La festa è scoppiata al momento dell'ennesimo trionfo stagionale di Marc Marquez: non si è dovuti attendere il GP di Catalogna di domenica, in casa Ducati è bastato aspettare la conclusione della Sprint di Montmelò, per brindare. La vittoria di Marc Marquez in attesa della conclusione del quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP con la gara di domenica, ha consegnato alla Ducati il 7° titolo costruttori. Avvantaggiato dalla caduta del fratello Alex a quattro giri dal termine, Marquez ha infatti conquistato il suo quattordicesimo successo nelle gare del sabato, anticipando Fabio Quartararo (Yamaha) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team).

La soddisfazione di Dall'Igna: "Numeri che impressionano, sono fuori dal normale…"

La Ducati, per la settima volta nella storia, ha così vinto il titolo Mondiale costruttori per la felicità di una scuderia che ha trovato l'apice della soddisfazione nelle parole del direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna che ha analizzato l'ennesimo risultato vincente di Borgo Panigale: "Felici per aver ottenuto il sesto Mondiale di fila. Sono numeri che ogni anno mi impressionano, sono veramente contento. Le cose non sono mai facili in MotoGP e in questo periodo stiamo facendo dei numeri che sono fuori dalla normalità. Di sicuro non sarà la normalità nel futuro" ha poi spiegato Dall'Igna a Sky Sport. "Gli altri stanno tutti lavorando bene e che stanno progressivamente migliorando, ma noi daremo come sempre ai nostri piloti il miglior set up ma a volte può accadere che siamo inferiori".

Dall'Igna: "Noi crediamo in Pecco, tornerà il campione che tutti conoscono"

Nel momento della festa non è stato dimenticato Pecco Bagnaia, che sta attraversando uno dei momenti più difficili in carriera sulla Ducati: "Non sono pronto a buttare la spugna sulla situazione di Pecco" ha aggiunto Dall'Igna. "Anche se finora non siamo riusciti a risollevare la situazione, anzi forse abbiamo anche peggiorato in qualcosa, cercherò con tutte le mie forze di aiutare Pecco a tornare il campione che è. Bisogna valutare cosa fatto fino ad oggi e valutare qualcosa di diverso. Noi crediamo in Pecco, sono sicuro che troveremo una soluzione"