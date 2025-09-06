La Sprint del GP Catalogna è show-Marquez, Alex cade e Marc vince: Bagnaia, nessun acuto, chiude 14°

Ennesima vittoria per Marc Marquez nella Sprint sul circuito di Montmelò, con il maiorchino che ha approfittato dell’errore del fratello per chiudere al 1° posto. Davanti a Quartararo e Di Giannantonio. Anonimo Bagnaia, 14°.

Ancora una volta i fratelli Marquez hanno monopolizzato l'attenzione nella Sprint di Catalogna dove sul circuito di Montmelò ha vinto Marc, nell'ennesimo duello rusticano tutto in famiglia, avendo via libera al 9° giro (su 12) quando Alex in testa è andato per le terre. Le briciole sono rimaste agli altri, con Quartararo secondo alla linea di traguardo, davanti a Di Giannantonio. Per Pecco Bagnaia si attendeva una risposta che non è arrivata: nessun acuto per la sua Ducati che ha chiuso lontanissimo senza rimonte, al 14° posto.

Marc Marquez, così, conclude da trionfatore anche questa Sprint, conquistando la quattordicesima gara veloce della stagione. sempre più dominante, del maiorchino. Alle sue spalle si è piazzato un buon Quartararo davanti a Di Giannantonio, che si è preso il terzo gradino del podio. A completare la top-5 ci sono le tre KTM di Acosta, Bastianini e di Binder. Martin e Bezzecchi fuori dai giochi, dopo un contatto mentre per Bagnaia una Sprint senza acuti né rimonte: quattordicesimo posto anonimo per Pecco.

L'ordine d'arrivo della Sprint in Catalogna

1 Marc MARQUEZ 93 Ducati Lenovo Team Ducati

2 Fabio QUARTARARO 20 Monster Energy Yamaha Yamaha +1.299

3 Fabio DI GIANNANTONIO 49 VR46 Ducati Ducati +3.653

4 Pedro ACOSTA 37 Red Bull KTM Factory KTM +5.868

5 Enea BASTIANINI 23 Red Bull KTM Tech3 KTM +5.913

6 Brad BINDER 33 Red Bull KTM Factory KTM +5.943

7 Johann ZARCO 5 Castrol Honda LCR Honda +7.017

8 Luca MARINI 10 Honda HRC Castrol Honda +7.346

9 Ai OGURA 79 Trackhouse Aprilia Aprilia +8.488

10 Miguel OLIVEIRA 88 Pramac Yamaha Yamaha +8.578

11 Raul FERNANDEZ 25 Trackhouse Aprilia Aprilia +9.788

12 Jack MILLER 43 Pramac Yamaha Yamaha +10.165

13 Joan MIR 36 Honda HRC Castrol Honda +11.593

14 Francesco BAGNAIA 63 Ducati Lenovo Team Ducati +14.463

15 Alex RINS 42 Monster Energy Yamaha Yamaha +15.936

16 Aleix ESPARGARO 41 Honda Honda +16.909

17 Maverick VIÑALES 12 Red Bull KTM Tech3 KTM +17.040

18 Somkiat CHANTRA 35 Idemitsu Honda LCR Honda +22.439