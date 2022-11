Disavventura per Leclerc dopo la gara di Abu Dhabi: preme il tasto sbagliato e si strozza Il pilota della Ferrari Charles Leclerc durante il team radio con il muretto nel corso del giro d’onore al termine della gara del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022 è stato protagonista di una curiosa disavventura: si è strozzato a causa di un suo errore.

A cura di Michele Mazzeo

L'ultimo round del Mondiale della Formula 1 2022 ha riservato una grande soddisfazione a Charles Leclerc che, grazie anche al provvidenziale aiuto di un insospettabile alleato nel finale, è riuscito a tagliare il traguardo in seconda posizione alle spalle del vincitore Verstappen battendo però l'altro alfiere della Red Bull Sergio Perez ottenendo così il secondo posto nella classifica piloti e aiutando la Ferrari a mantenere la seconda piazza nella graduatoria riservata ai Costruttori. Nonostante, come ricordato dal fratello del presidente della casa di Maranello Lapo Elkann, l'obiettivo della squadra del Cavallino sia solo quello di arrivare prima, sia il monegasco che la scuderia hanno festeggiato con grande entusiasmo i due titoli di vice-campioni e non hanno nascosto la propria soddisfazione dopo la bandiera a scacchi del GP di Abu Dhabi.

Soddisfazione emersa immediatamente nel team radio andato in scena tra il pilota di Monte-Carlo e il muretto della Ferrari subito dopo il traguardo dell'ultima corsa dell'anno disputatasi sul circuito di Yas Marina. Ed è proprio durante la comunicazione radio con la squadra in cui si celebraval'impresa di essere riusciti a tenere dietro il rivale di giornata Sergio Perez che Charles Leclerc è stato vittima di una piccola disavventura. Ad un tratto infatti il pilota monegasco ha interrotto bruscamente il dialogo con il team emettendo alcuni colpi di tosse dando la sensazione di essersi strozzato. Per fortuna, dopo alcuni secondi di silenzio, il 25enne appena laureatosi vicecampione della Formula 1 2022 ha ripreso a parlare tranquillizzando tutti.

Lo stesso Leclerc ha spiegato cosa è successo ammettendo che è stato un suo errore a provocare quella strozzatura: "Oh, ho premuto il pulsante delle bevande" ha infatti detto il monegasco prima di riprendere a ringraziare gli uomini della Scuderia per il gran lavoro svolto nell'ultima corsa della stagione. Il pilota della Ferrari ha dunque schiacciato inavvertitamente e a lungo il tasto presente sull'ipertecnologico volante della sua F1-75 che attraverso un tubicino fa arrivare la bevanda minerale carica di glucosio superconcentrato alla bocca del pilota. Sorpreso dall'arrivo di tale bevanda con un flusso probabilmente superiore a quello che normalmente viene iniettato quando si decide di assumerla volontariamente, Leclerc è andato in difficoltà con la zuccheratissima bevanda che gli è andata di traverso e provocato la piccola disavventura.

Il video di questo curioso episodio, risoltosi senza alcuna dopo la gara del GP di Abu Dhabi, è immediatamente diventato virale sul web diventando anche fonte di sarcasmo. In molti hanno infatti ironizzato sul fatto che questo sia stato il miglior modo di chiudere la stagione per la Ferrari, cioè sbagliando a schiacciare un tasto come capitato più volte durante l'anno al muretto al momento delle strategie proprio nella gara in cui grazie ad un'azzeccata strategia che ha sorpreso Perez e la Red Bull Charles Leclerc e la scuderia di Maranello hanno ottenuto un secondo posto che vale come una vittoria data l'importanza della posta in palio.