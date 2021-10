Diretta qualifiche MotoGP oggi GP Misano, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Oggi dalle ore 14:10 le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia-Romagna di MotoGP 2021 sul Marco Simoncelli World Circuit di Misano. La sessione di qualifica con Q1 e Q2 stabilirà la griglia di partenza e la pole position, diretta TV e live streaming su Sky e DAZN e in chiaro in differita su TV8 a partire dalle ore 15:30.

A cura di Andrea Lucia

Al Marco Simoncelli World Circuit è tempo di qualifiche. Oggi a partire dalle ore 14:10, sul circuito di Misano va infatti in scena la sessione di qualifica del GP dell'Emilia-Romagna, terzultimo appuntamento del campionato Mondiale di MotoGP 2021. Le qualifiche Q1 e Q2 determineranno le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica e si possono vedere in diretta TV e live streaming su Sky, DAZN e NOW e in differita sul canale in chiaro TV8. È il secondo appuntamento della stagione sulla pista romagnola intitolata a Marco Simoncelli di cui oggi ricorre il 10° anniversario della morte. Pericolo qualifiche bagnate a Misano con la pioggia che potrebbe essere protagonista come già avvenuto nelle prime due sessioni di libere che hanno visto le Ducati di Miller e Zarco protagoniste. Tra i favoriti per la pole position dunque anche Pecco Bagnaia, mentre sembrano minori le chance del leader del Mondiale Fabio Quartararo con la Yamaha che al venerdì non ha brillato. Ultime qualifiche della MotoGP sulla pista di casa per Valentino Rossi.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Emilia-Romagna di MotoGP: gli orari TV di oggi

Le qualifiche del GP dell'Emilia-Romagna al Marco Simoncelli World Circuit iniziano alle ore 14:10. Questo il programma di sabato 23 ottobre 2021 sul circuito di Misano. Dopo le prove libere 3 in programma tra le ore 09:55 e le 10:40 e le FP4 (13:30-14:00), nel pomeriggio i piloti torneranno in pista sul circuito di Misano per la sessione di qualifica. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 14:50 con il Q2. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica. Nell'ultima gara a conquistare la pole position nella classe regina è stato Pecco Bagnaia che ha preceduto Quartararo e Marquez.

Qualifiche MotoGP GP Emilia-Romagna, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche della MotoGP del GP dell'Emilia-Romagna sul circuito di Misano verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming su DAZN, sull'app Sky Go e NOW. Le qualifiche del Gran Premio di MotoGP saranno visibili in sintesi in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 15:30. TV8 non trasmetterà le qualifiche in diretta in quanto il GP Emilia-Romagna è stato aggiunto al calendario solo a metà agosto. La telecronaca su Sky e TV8 sarà a cura di Guido Meda con il commento tecnico di Mauro Sanchini, mentre su DAZN il telecronista Niccolò Pavesi sarà affiancato da Marco Melandri.