David Coulthard lanciato su una vettura di Formula 1, arriva una BMX e la salta: mai successo prima

Di coraggio ce ne vuole davvero parecchio e Kriss Kyle ne possiede in quantità massicce: difficile anche solo immaginare di pedalare su una BMX andando dritto per dritto verso una macchina di Formula 1 lanciata in velocità con l'obiettivo di saltarla in movimento. Quanto poi a realizzare qualcosa del genere, serve anche essere un mostro di destrezza come il 33enne rider professionista scozzese, nonché avere alla guida della vettura di F1 un pilota provetto che sappia domarla e soprattutto dosarla per avere velocità e timing perfetti al momento del salto. Perché in caso di fallimento, il prezzo da pagare sarebbe altissimo, ovvero un impatto con conseguenze potenzialmente molto gravi tra il ciclista e la macchina. Tutto invece è andato bene, e la Red Bull ha diffuso sui propri canali social lo straordinario video dell'impresa, che ha visto al volante David Coulthard, vicecampione di Formula 1 nel 2001 con la McLaren: è la prima volta che viene realizzato qualcosa del genere.

Kriss Kyle riesce a saltare con una BMX una vettura di Formula 1 in movimento: il video dell'impresa

Kriss Kyle ha lavorato per più di sette mesi con il team Red Bull Advanced Technologies per capire se un'acrobazia così somigliante a una follia fosse realmente fattibile, poi ha definito i dettagli relativi a velocità, angolo di salto e timing. Uno degli ostacoli più grandi è stato trovare una rampa di lancio che permettesse allo scozzese di superare la vettura, senza però distruggere la RB7 F1 (la vettura con cui Vettel e Webber hanno corso nella stagione 2011) una volta che avesse poi impattato con la medesima rampa.

"Ci piace fare cose folli e guidare una BMX contro una monoposto di F1 era una sfida che pensavamo di poter affrontare – ha poi detto molto soddisfatto Greg Borrill, capo meccanico di Red Bull Advance Technologies – Ci siamo messi in azione con Kriss, e dovevamo assicurarci che la sicurezza fosse fondamentale. Red Bull Advanced Technologies ha dedicato molto lavoro di progettazione alla creazione di una rampa su misura che Kriss potesse usare per saltare sopra la vettura e che consentisse alla macchina di spostarsi in sicurezza. Nel complesso, l'impresa è stata centrata ed è stata incredibile da vedere".

In effetti le immagini sono davvero spettacolari e restituiscono l'adrenalina di quei momenti, raccontando anche i tentativi precedenti non coronati da successo (in uno di questi si sente Coulthard dire che per lui il salto è ok e Kriss ce l'ha fatta, ma in realtà lo scozzese si era spostato in volo di lato).

"Sentire e vedere una macchina di F1 sfrecciare verso di me è stato terrificante"

Kyle ci è poi riuscito il giorno dopo e non ha nascosto la sua gioia: "È stata una delle cose più spaventose che abbia mai fatto! Sentire e vedere una macchina di F1 sfrecciare verso di me è stato terrificante, ma ho dovuto solo schiarirmi le idee e concentrarmi su quello che dovevo fare per riuscirci. La preparazione mentale è stata l'aspetto più difficile di questa sfida, ma raggiungere questa impresa è stato un sogno che si è avverato".