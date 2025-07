Darren Barlow è morto in un tragico incidente in gara: l’esperto pilota si è schiantato ad alta velocità

Lutto nel motorsport australiano per la morte di Darren Barlow, ex campione Supersports e figura chiave della scena agonistica di Sydney. Il 53enne si è schiantato durante una gara serale al Sydney Motorsport Park di Eastern Creek: la sua vettura è uscita di pista a velocità elevata e si è ribaltata. Inutili i soccorsi per l’esperto pilota, è morto sul colpo.

L'esperto pilota australiano Darren Barlow è morto sabato sera durante una gara del campionato statale al Sydney Motorsport Park, nell'area ovest di Sydney. L'ex campione della categoria NSW Supersports stava gareggiando con la sua Stohr WF1 quando ha perso il controllo della vettura all'altezza della prima curva del tracciato.

Nonostante i soccorsi immediati, per il 53enne non c'è stato nulla da fare: il veterano delle corse automobilistiche australiane è infatti deceduto sul colpo tra lo sconforto generale del pubblico presente nel paddock e sulle tribune dell'impianto che ospitava l'evento.

La dinamica dell'incidente in pista a Eastern Creek

"Il veicolo si è schiantato alla fine della curva 1 sul rettilineo, viaggiando a una velocità particolarmente elevata, come è consentito fare in pista, ed è uscito di pista e si è ribaltato", ha dichiarato il vice commissario della polizia del NSW, David Driver. L'impatto è avvenuto intorno alle 20:10 di sabato 26 luglio 2025. I paramedici del NSW sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla: Barlow è morto sul colpo.

A seguito dell'incidente, la gara è stata sospesa con bandiera rossa e il resto dell'evento è stato annullato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Blacktown Police Area Command, che hanno avviato un'indagine per ricostruire le circostanze esatte dello schianto.

Chi era Darren Barlow, il veterano della Supersports

Originario di Wollongong, Barlow era una figura storica della scena motorsport australiana. Ex campione della NSW Supersports, era presidente del Supersports Race Car Club of Australia e nel 2023 era stato insignito del titolo di membro a vita. Lavorava nel settore medico, ma dedicava tutto il suo tempo libero alle corse.

"È uno di quelli che, dietro le quinte, fa girare le ruote a tutti i livelli", ha raccontato Ric Shaw, manager della RX8 Cup, che era presente sabato sera al circuito. Shaw ha ricordato il momento in cui ha saputo della tragedia: "Alla fine di quella gara mi sono alzato e ho detto a mia moglie: ‘Vado a vedere Darren e a vedere come è andata'. Purtroppo non ho potuto vederlo, non ho potuto più parlargli".

Il cordoglio del motorsport australiano

La notizia della morte di Barlow ha scosso l'intera comunità delle corse. In una dichiarazione ufficiale, Motorsport Australia ha confermato l'attivazione del piano di emergenza e ha espresso vicinanza ai familiari: "Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici del concorrente, nonché ai funzionari e ai primi soccorritori intervenuti sul posto. Il personale sta collaborando con la Polizia del NSW e con il circuito in seguito a questo incidente".

Parole toccanti anche da parte di Shaw, che ha voluto sottolineare la consapevolezza dei rischi in pista: "Gli sport motoristici sono pericolosi, lo sappiamo tutti come piloti. Ogni volta che indossiamo il casco sappiamo cosa stiamo facendo. Corriamo tutti il rischio perché lo amiamo. Darren, grazie amico. Mi mancherai davvero tanto".