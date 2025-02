video suggerito

Dalla F1 alla MotoGP: su Sky riparte la grande stagione dei motori con oltre 1000 ore di diretta Sky e NOW anche nel 2025 sono la casa dei motori. Gli appassionati potranno seguire in diretta tutti i GP di F1 e MotoGP, ma anche le gare di Formula 2, Formula 3, Moto2 e Moto3. Tante le novità tecnologiche.

A cura di Redazione Sport

Sky è sempre la casa dei motori. Anche nel 2025 sarà così. 24 Gran Premi di Formula 1, 22 di MotoGP, con una sfilza di gare a corredo. Quarantadue weekend intensi anche con Formula 2, Formula 3, F1 Academy, Moto2, Moto3 e Moto E. Oltre alla Superbike, il Mondiale di Rally, il GTWC e la Indycar, esclusiva fino al 2027.

Su Sky e NOW tutto il Mondiale di Formula 1

Sky e NOW trasmetteranno oltre mille ore di diretta. Gli appassionati di motori avranno la possibilità di seguire ogni singolo evento. La Formula 1 è ovviamente il cardine, con la Ferrari che con Hamilton e Leclerc vuole tornare a vincere il Mondiale. Il circus, che celebra il 75° anniversario dalla sua nascita (il 13 maggio 1950 si disputò la prima gara), riparte con il GP d'Australia. L'alba rossa è il sogno. La grande novità è rappresentata da un nuovo e super tecnologico studio centrale, il Remote Garage, che si migliora e si affida a nuove tecnologie e all'Intelligenza Artificiale.

I programmi di Sky per la F1, la squadra resta la stessa

Il team è immutato. Carlo Vanzini è il telecronista, con lui in cabina Marc Gené e Roberto Chinchero, oltre a Ivan Capelli e alle incursioni di Nico Rosberg. Commento tecnico di Matteo Bobbi. Mara Sangiorgio inviata ai box. Camicioli e Vicky Piria conducono da studio. E ovviamente non mancherà Race Anatomy, il programma condotto da Fabio Tavelli con il maestro Leo Turrini, Mikajawa, Zappelloni, Carolina Tedeschi e l'ingegner Mazzola.

Copertura integrale dei weekend di gara, con annesse le gare delle categorie minori (Formula 2, Formula 3, Formula E), in più ci sarà uno speciale: The Rookies, con cui verranno presentati i cinque piloti esordienti, la stella è Kimi Antonelli, più Leonardo Fornaroli, campione del mondo di Formula 3, promosso in Formula 2. In chiaro solo Imola, Monza e le sei Sprint Race.

Diretta integrale anche dei 22 weekend di MotoGP, Moto 2 e Moto 3

Guido Meda e Mauro Sanchini saranno sempre le voci della MotoGP, che presenta diverse novità con in primis TV Coach, con il quale saranno analizzate in tempo reale le immagini di pista, poi il SankioTech, nel quale Sanchini spiegherà il funzionamento di sospensioni, telemetrie, aerodinamica e parlerà anche dei caschi. Ai box Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Vera Sapdini sarà la padrona di casa di Race Anatomy MotoGP, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini commenteranno Moto2 e Moto3.

Non solo F1 e MotoGP nei motori di Sky, che vedrà già nel prossimo fine settimana la Superbike con la gara di Phillip Island. Il mondiale di Rally ha già preso il via, poi sarà la volta dell'IndyCar Series e della F1 Academy. Senza dimenticare il GT World Challenge Europe con dieci prove. Gli abbonati di Sky e NOW tramite i canali di Eurosport potranno seguire la 24 Ore di Le Mans, il Mondiale Endurance WEC e quello di Formula E, oltre a quello di motocross.