Courtois va oltre il calcio e sbarca in Formula 4: il pilota è pronto a debuttare con il suo team Songnando la Formula 1: Courtois non sarà alla guida della monoposto ma dirigerà il TC Team affiancato da Roberto Merhi.

A cura di Ada Cotugno

Il calcio va stretto a Thibaut Courtois. Il portiere belga ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid e dopo cinque anni è ancora il portiere più forte di tutta la Liga: nessuno sa essere decisivo come lui, ma la sua vita non si limita soltanto al prato verde e al pallone.

Per arricchire il suo prestigioso curriculum il giocatore ha deciso di investire anche su un altro sport. Secondo l'indiscrezione riportata da Marca Courtois è pronto a creare il suo primo team di motorsport: ovviamente alla guida della monoposto non ci sarà lui che resterà soltanto dietro le quinte a dirigere TC Racing, gruppo che farà il suo debutto in Formula 4 per muovere i suoi primi passi, in attesa di poter crescere e competere in altre categorie.

Il suo team è già in fase di costruzione. Il portiere ha assunto ingegneri e meccanici ma manca la parte più importante, ossia i piloti che scenderanno in pista: come è possibile immaginare, all'attenzione del numero uno del Real sono arrivate decine di candidature, ma nella scelta sarà accompagnato da un grande ex di eccezione.

Leggi anche Leclerc non ha ancora capito come funziona la sua Ferrari: la macchina è un mistero

Nel suo TC Racing infatti Courtois verrà affiancato da Roberto Merhi, ex pilota di Formula 1 con la Manor Marussia che ricoprirà il ruolo di consulente . Sarà lui a guidare il giocatore in questa avventura totalmente inedita e a seguirlo passo dopo passo nella creazione e nello sviluppo del suo team. Per gli appassionati non c'è ancora una data precisa per l'inizio dell'esperienza.

L'obiettivo del portiere è quello di disputare qualche gara già nel corso di questa stagione, ma non c'è ancora nessuna certezza: i lavori per la creazione del team procedono e bisognerà sistemare gli ultimi dettagli prima di essere pienamente operativi. Ci sono piccole possibilità di vedere le monoposto in azione in Spagna o negli Emirati Arabi, ma lo stesso Courtois non ha rilasciato dichiarazioni in merito.