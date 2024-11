video suggerito

Cosa serve alla McLaren per vincere sulla Ferrari il Campionato Costruttori di F1 in Qatar La McLaren in Qatar ha la chance di vincere per la prima volta dal 1998 il Mondiale Costruttori. Quale risultato occorre a Norris e Piastri per regalare il titolo al team inglese già a Losail?

A cura di Alessio Morra

La Ferrari nelle ultime gare ha rimontato in modo poderoso sulla McLaren, che però in Qatar si è presentata con 23 punti di vantaggio, tanti ma non tantissimi. La Sprint Race, però, è stata trionfale per il team inglese che ha piazzato la doppietta ed ha portato a 30 i punti di vantaggio, che sono parecchi anche se a disposizione ce ne sono ancora 88 in queste ultime due gare. In Qatar Norris e Piastri hanno il primo matchpoint, cosa deve succedere per far sì che il team inglese vinca il primo titolo Costruttori dal 1998?

Con 44 punti di vantaggio il Mondiale Costruttori può essere chiuso

Ogni Gran Premio di Formula 1 in questa stagione assegna un massimo di 44 punti nel Campionato Costruttori, 43 sono quelli canonici, a questi va aggiunto il punto addizionale per il giro più veloce. La McLaren ha 30 punti di vantaggio sulla Ferrari e se ne guadagnerà 15 nel Gran Premio del Qatar farà suo il titolo, ma ne basterebbero anche 14 in caso di vittoria di Piastri o Norris.

Insomma fare i calcoli è semplicissimo. La McLaren per stappare delle bottiglie pregiate prima di Abu Dhabi deve guadagnare tanti punti sulla Ferrari, cosa che comunque non è semplice. Ma è anche vero che guadagnandone ancora si metterebbero in una posizione più che invidiabile ad Abu Dhabi la prossima settimana. La Red Bull è matematicamente in gioco, ma è troppo indietro per pensare a un clamoroso sorpasso.

La McLaren vince il Mondiale Costruttori in Qatar se…

Norris e Piastri, con qualunque ordine, fanno una doppietta, in quel caso McLaren irraggiungibile

Il team inglese conquista in Qatar 15 punti in più della Ferrari

La McLaren ottiene 14 punti in più della Ferrari, a patto che vinca uno tra Norris e Piastri.

Dopo il Gp del Qatar ci saranno a disposizioni ancora 44 punti, ma se arriverà la doppietta McLaren sarà già festa perché in caso di parità si contano i migliori risultati, cioè le vittorie: al momento ne sono cinque a testa nel 2024. La McLaren vincendo in Qatar come minimo chiuderebbe in parità ed ha già un margine ampissimo nell'eventuale seconda categoria presa in considerazione per la parità e cioè i secondi posti (10 contro 3).