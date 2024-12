video suggerito

Cosa serve alla Ferrari per vincere il Mondiale costruttori sulla McLaren nel GP Abu Dhabi di Formula 1 Con quale combinazione di podi e risultati la Ferrari vince il Mondiale Costruttori e batte la McLaren? Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Di seguito i calcoli e cosa dice il regolamento della F1.

Cosa serve alla Ferrari per vincere il titolo Mondiale Costruttori nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi? Un miracolo, considerato l'esito delle qualifiche tremendo per le Rosse: prima fila tutta McLaren con Norris e Piastri davanti a tutti, Sainz terzo e Leclerc che – già penalizzato di 10 posizioni – scatta addirittura da ultimo in griglia per violazione del track limits. Con quale combinazione di podi e risultati sul circuito di Yas Marina il Cavallino può strappare il riconoscimento alla McLaren? Il Team Britannico ha un leggero vantaggio ma sufficiente a essere favorito per come si sono messe le cose: in classifica ha 640 punti, +21 rispetto al Cavallino che è a 619. In questa ultima tappa della stagione di F1 negli Emirati Arabi ce ne sono altri 44 in palio (25 per la 1° posto, 18 per il 2° posto e il +1 per il giro veloce), le Rosse ne dovranno fare incetta sperando anche nella più classica giornata storta della monoposto color papaya, che invece potrebbero accontentarsi anche di un 3° e 4° posto per festeggiare.

A Maranello, infatti, sanno che non basta una fantastica doppietta con Leclerc (chiamato a una rimonta da missione impossibile) e Sainz per effettuare il sorpasso all'ultima curva e impugnare il premio molto ambito per le Case (l'ultima volta è stata nel 2008). C'è addirittura un altro scenario: ovvero che Ferrari e McLaren arrivino a pari punti. In quel caso, regolamento alla mano sono due i criteri a cui fare riferimento.

La Ferrari vince il Mondiale Costruttori se: le combinazioni

Dopo aver rosicchiato ancora qualche punto alla McLaren in Qatar, grazie al secondo posto di Leclerc davanti a Piastri e alla sesta posizione di Sainz oltre alla penalità inflitta a Norris, la Ferrari si gioca tutto nella gara conclusiva della stagione. Deve ottenere il massimo possibile e confidare che i piloti ‘papaya' finiscano entrambi giù dal podio oppure in un passo falso di almeno uno dei due. Ecco nel dettaglio la combinazione di risultati favorevole alla scuderia di Maranello, vince il Mondiale Costruttori se:

Vince il Gran Premio di Abu Dhabi e conquista 21 punti in più della McLaren

Non vince il Gran Premio di Abu Dhabi e conquista 22 punti in più della McLaren

In caso di doppietta Ferrari (con giro veloce di Leclerc o Sainz), Norris e Piastri devono finire fuori dal podio (con e senza giro veloce McLaren) o anche piazzarsi al 3° e 6° posto.

Se le Ferrari si piazzano al 2° e 3° posto, entrambe le McLaren non devono chiudere la gara prima del 7° e dell'8° posto (o arrivare anche più dietro).

Cosa succede se Ferrari e McLaren arrivano a pari punti?

L'arrivo a pari punti nella classifica del Mondiale Costruttori è una delle opzioni nel duello tra Ferrari e McLaren. Cosa succede in un caso del genere? Da regolamento, per tracciare la graduatoria esatta e stabilire chi è davanti si fa riferimento al criterio del maggior numero di vittorie conquistate dai Team in stagione. Rosse e papaya ne hanno ben 5 a testa, ecco perché è importante vincere a Yas Marina: svettare sul podio più alto può spostare l'ago della bilancia nella conta per l'assegnazione del titolo.

Qualora né Ferrari né McLaren dovessero conquistare il GP negli Emirati e arrivassero a pari punti, a fare la differenza sarebbe un altro criterio: il maggior numero di secondi posti. In un'eventualità del genere sarebbe la scuderia britannica ad avere la meglio avendone raccolti 10 rispetto ai 4 del Cavallino.