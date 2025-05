Cosa ha fatto Leclerc con la fidanzata dopo il GP Imola, il video virale al McDonald’s in Ferrari Il pilota monegasco avvistato allo sportello per ritirare l’ordinazione “al volo”. Riconosciuto dai tifosi, s’è concesso per autografi e scattare selfie dopo un week-end indigesto. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

La commessa del McDonald's ha strabuzzato gli occhi e un po' li ha stropicciati. Davanti allo sportello del take away s'è fermata una Ferrari di colore nero, al volante c'è l'unica persona che non ti aspetti di vedere, servire: è Charles Leclerc. Si ferma nei pressi del finestrino, sorride: è lì per ritirare l'ordinazione ma sa già che non andrà via così facilmente. La ragazza è cordiale, imbarazzata, quasi non ci crede… invece, è tutto vero. È proprio lui, il pilota del Cavallino che nell'ultimo Gran Premio di Formula 1 a Imola ha vissuto l'ennesimo week-end di passione.

Leclerc in Ferrari allo sportello per ritirare l'ordine da McDonald's

Il ferrarista non era solo. Accomodata sul sedile del passeggero c'era la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Lei sbirciava il cellulare, lui ha dovuto fare una sosta "forzata", un po' più lunga del previsto per la curiosità delle persone che si sono avvicinate al suo bolide. I tifosi lo hanno riconosciuto subito. Il monegasco se l'è cavata con molto garbo, mostrandosi disponibile a firmare autografi, scattare il più classico selfie. Con qualcuno ha scambiato anche poche battute sulla corsa. Pochi minuti poi è riuscito ad andar via da lì, uscendo dal parcheggio della struttura. Attaccati ai vetri c'erano dipendenti, clienti e altre avventori che lo hanno salutato seguendo con lo sguardo la traiettoria di quella Ferrari di color nero sbucata all'improvviso e sparita in un attimo.

Dopo aver concluso al sesto posto sul circuito emiliano, a margine di una giornata snervante, Leclerc s'è concesso una razione di hamburger e quant'altro fa parte del menù che era raccolto nella busta passatagli attraverso l'oblò. Un morso e un boccone, un sorso di bevanda frizzante e altro ancora lo aiuteranno a digerire l'esito di una domenica bestiale: era partito (assieme a Lewis Hamilton) fuori dalla Top 10 della griglia (in sesta fila), ha chiuso a punti (sesto piazzamento). Dovrebbe essere contento ma proprio non ce la fa, non può. questa volta è stata anche più dura mandare giù la delusione, a giudicare dallo sfogo nel Team Radio e per come sono andate le cose durante la gara.

A Imola l'ultimo GP di passione: lo sfogo nel Team Radio

Ad averlo mandato su tutte le furie è stato l'ordine ricevuto dal muretto di lasciar passare Albon della Williams all'ultimo giro. Perché? Leclerc era finito sotto investigazione per quanto accaduto in precedenza: nel duello in pista la sua Ferrari numero 16 aveva in qualche modo condizionato la traiettoria del pilota thailandese, finito leggermente fuori tracciato. Per evitare che gli fosse inflitta una penalizzazione di 5 secondi dai box è partite l'ordine di cedere la posizione. Direttiva presa malissimo tanto da sbottare: "Questo è un fo***o scherzo? Era da penalità oppure no?".