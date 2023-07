Cosa è successo al box Ferrari nella Sprint Race a Spa: piloti penalizzati da errori e sfortuna Due errori del box Ferrari ed eventi sfortunati durante i pit-stop hanno compromesso la corsa di Carlos Sainz e Charles Leclerc nella Gara Sprint del GP dl Belgio della Formula 1 2023.

A cura di Michele Mazzeo

La Sprint Race del GP del Belgio della Formula 1 2023 non ha riservato grandi soddisfazioni alla Ferrari che ha visto i suoi due piloti finire fuori dal podio con Carlos Sainz 4° e Charles Leclerc 5° grazie alla penalità di cinque secondi rimediata da Lewis Hamilton, che li aveva preceduti alla bandiera a scacchi, per l'incidente che ha messo fuori dai giochi Sergio Perez. Un risultato al di sotto delle aspettative dunque per i due alfieri della scuderia di Maranello che hanno preso il via alla mini-gara sul circuito di Spa-Francorchamps, accorciata di quattro giri e condizionata dalle condizioni metereologiche, con ambizioni da podio.

Ambizioni che, dopo la partenza con gomme da bagnato dietro la safety car, erano ancora più intatte che mai dato che i due driver del Cavallino Rampante avevano davanti solo il leader del Mondiale Max Verstappen e il sorprendente rookie della McLaren Oscar Piastri (che poi hanno tagliato il traguardo rispettivamente al primo e al secondo posto). A far svanire i sogni di gloria di Leclerc e Sainz è stato però quanto avvenuto al momento del pit-stop resosi necessario dal fatto che le gomme intermedie erano nettamente più performanti su quella pista rispetto alle full wet con cui sono stati obbligati a partire dalla direzione di gara.

Dopo la partenza ogni team ha infatti richiamato uno dei suoi piloti ai box per sostituire gli pneumatici lasciando fuori l'altro che sarebbe rientrato per il cambio-gomme invece nel giro successivo. E così ha fatto anche la Ferrari. Al giro 1 ad effettuare il pit-stop è stato Carlos Sainz che, dopo un lentissimo pit-stop è rientrato in pista, alle spalle di Sergio Perez e Lewis Hamilton, mentre nella tornata successiva a fermarsi ai box per passare alle gomme intermedie è stato Charles Leclerc ed anche per lui il tempo passato in pit-lane è stato tantissimo vedendosi superato da Pierre Gasly (che è riuscito a tornare in pista addirittura in terza posizione) e finendo alle spalle del compagno di squadra.

A questo punto inevitabile chiedersi cosa è successo durante i pit-stop dei due piloti Ferrari? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il team principal Frederic Vasseur che ha spiegato come il traffico e la sfavorevole posizione del box della scuderia di Maranello abbiano penalizzato pesantemente i suoi due driver: "Per quanto riguarda Sainz eravamo vicini all'ingresso della corsia box ed è stato complicato farlo tornare in fast lane. Abbiamo seguito la procedura (facendo passare le vetture sia in entrata sia in uscita che avevano già impegnato la pit-lane, ndr) e abbiamo perso tante posizioni in quella fase – ha difatti detto il manager francese ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race –. Per quanto riguarda Leclerc invece, avevamo la Mercedes che stava rientrando mentre stava per uscire lui. Di sicuro abbiamo perso delle posizioni e credo che sia stato tutto determinato dal traffico ai box" ha quindi chiosato il numero uno del muretto della squadra del Cavallino.

In realtà, analizzando i pit-stop di Sainz e Leclerc effettuati durante la Sprint Race del GP del Belgio, si evidenziano anche due piccoli errori commessi dai meccanici che, uniti al traffico in pit-lane e alla sfavorevole posizione del box della scuderia di Maranello, hanno complicato la situazione dei due piloti. Al momento del cambio-gomme dello spagnolo infatti gli pneumatici posteriori da sostituire non erano ancora perfettamente in posizione e sono dunque arrivati in ritardo, nel corso di quello del monegasco invece c'è stato un piccolo intoppo nel montaggio della gomma posteriore sinistra che ha fatto sì che perdesse quei decimi di secondo cruciali per evitare il traffico di chi stava sopraggiungendo in pit-lane in quel momento.