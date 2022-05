Cosa cambia sulle Ferrari di Leclerc e Sainz a Barcellona: svelati gli aggiornamenti alle F1-75 Le immagini diffuse dal paddock del circuito di Barcellona svelano gli aggiornamenti portati dalla Ferrari per le F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz per il GP di Spagna della Formula 1 2022. Ecco quali sono e cosa cambia sulle monoposto del Cavallino con i nuovi sviluppi.

A cura di Michele Mazzeo

La F1–75 di Leclerc con gli aggiornamenti per il GP di Spagna immortalata dal giornalista Albert Fabrega nel paddock del circuito di Barcellona

Alla vigilia del weekend del GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022, le F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz potenziate dal primo vero pacchetto di aggiornamenti della stagione sono state svelate e immortalate da coloro che erano presenti nel paddock del circuito del Montmelò di Barcellona. Le novità portate dalla Ferrari riguardano diversi punti delle vetture e hanno lo scopo di permettere alle rosse di recuperare quei due decimi al giro che ha pagato nelle ultime gare dalla Red Bull (che già nelle gare precedenti ha portato in pista gli sviluppi alle RB-18 e che comunque, anche in questa occasione, ha trovato un rischioso stratagemma per rispondere ai rivali di Maranello).

Dopo le tante voci e le tante indiscrezioni dunque adesso arriva l'ufficialità dettata dalle immagini diffuse in rete dal giornalista spagnolo Albert Fabrega, dato che, come ammesso dal team principal Mattia Binotto, gli sviluppi non riguardano la Power Unit 2 utilizzata sia dal monegasco che dallo spagnolo nell'ultimo round di Miami. Gli aggiornamenti riguardano difatti il fondo, le pance, l'ala anteriore e quella posteriore nonché il peso della vettura.

In Spagna le F1-75 avranno infatti un nuovo fondo con un estrattore più stretto nella parte centrale, un diverso sfogo d'aria e un pattino in metallo che servirà a ridurre il porpoising consentendo così di utilizzare un assetto ancora più vicino al suolo. Lo stesso fondo provato da Sainz nel test di Imola e che ha indotto gli altri team a chiedere chiarimenti alla FIA. I cambiamenti per Barcellona riguardano anche la zona dei sidepod (le pance laterali) con i pontoni rifilati per aumentare l'efficienza pur mantenendo lo scavo superiore. La forma dunque non cambierà ma la sezione sarà minore per ridurre sia il drag che il peso.

Leggi anche Mossa a sorpresa della Red Bull in risposta alla Ferrari: macchine inviate in ritardo a Barcellona

La configurazione ad alto carico della F1-75 sarà poi migliorata dalla nuova ala posteriore che vede il cucchiaio del profilo principale più profondo e più squadrato verso le paratie laterali, mentre il flap mobile ha una corda e una concavità maggiore rispetto al passato. Novità anche nell'ala anteriore con alette più dritte e piatte rispetto a quelle utilizzare nei test prestagionali andati in scena, sempre sulla pista di Barcellona, prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 2022.

A prima vista, dalla lucentezza della vettura apparsa nel paddock del Montmelò, sembra però che la Ferrari abbia deciso di non togliere lo strato di vernice trasparente che, rendendola soltanto leggermente più opaca, avrebbe permesso alla F1-75 di diminuire ulteriormente il proprio peso e avvicinarsi ancora di più al limite di 798 kg imposto dalla FIA.