Comincia male il week end del GP del Messico per Leclerc: a muro in avvio di FP1 Pochi minuti dopo l’avvio della prima sessione di prove libere del GP del Messico di Formula 1 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere violentemente contro le barriere poste a bordo pista. Nessuna conseguenza per il monegasco, mentre la sua SF21 ha riportato dei danni che i meccanici del Cavallino stanno provando adesso di riparare.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia malissimo il GP del Messico per la Ferrari con Charles Leclerc che dopo pochi minuti dall'avvio della prima sessione di prove libere è andato a sbattere contro le barriere con la sua SF21. Il monegasco, in pista con gomme dure, ha perso il controllo della sua vettura che in Curva 14 si è girata finendo violentemente con il posteriore contro le protezioni poste a bordo pista. L'errore sembra essere figlio di un'elevata scivolosità del tracciato messicano.

Il pilota del Cavallino non sembra aver riportato alcuna conseguenza dall'impatto con le barriere, ma non è così per la sua macchina sulla quale adesso i meccanici della scuderia di Maranello stanno lavorando per tentare di rimetterla in pista e consentire così a Leclerc di effettuare qualche altro giro in questa FP1. Danneggiata pesantemente l'ala posteriore della SF21, ma scongiurati problemi al cambio e alla trasmissione che avrebbero potuto complicare ancora di più il weekend messicano del 23enne di Monte-Carlo.

Il driver Ferrari non è stato però l'unico a cominciare male questo GP del Messico, pochi secondi dopo di lui infatti anche il padrone di casa Sergio Perez con la sua Red Bull è stato vittima del suo stesso incidente e anche lui è stato costretto a rientrare ai box a causa dei danni riportati dalla sua vettura sulla quale per l'occasione è stato montato un nuovo scarico. Week end in salita anche per Yuki Tsunoda dell'Alpha Tauri e Lance Stroll dell'Aston Martin che sanno già di dover partire dal fondo della griglia nella gara di domenica a causa della sostituzione della Power Unit sulle rispettive monoposto.