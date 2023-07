Clamoroso ingorgo in Nascar dopo un banale incidente: 14 auto imbottigliate bloccano la pista Nella 18ª tappa della Nascar Cup Series 2023 è accaduto qualcosa di clamoroso. La gara è stata stoppata perché a causa di un maxi-tamponamento nessuno poteva più muoversi in pista.

A cura di Alessio Morra

Nelle gare americane spesso ci sono incidenti spettacolari. Questa volta nell'appuntamento di Chicago della Nascar Cup Series è successo qualcosa di clamoroso e di spettacolare, e quasi di inedito. Perché a un certo punto, dopo l'errore di un pilota, si è creato un groviglio che ha coinvolto la bellezza di 14 vetture. Tutte ferme, tutte una accanto all'altra, che hanno praticamente bloccato il tracciato. Passare era impossibile. E così stop alla gara.

A Chicago domenica 2 luglio è andato in scena il 18° appuntamento del campionato Nascar. Denny Hamlin conquista la pole position ma nei primi due ‘stage' è Bell il leader. Quando si riparte per l'ultima fase di gara c'è subito bagarre e al giro 49 accade qualcosa di pazzesco, in uno dei punti più stretti del circuito di Chicago. Accade qualcosa che è solo nei peggiori incubi dei piloti, ma anche di organizzatori e commissari di gara. Perché nel tratto più stretto praticamente c'è un blocco: nessuno può passare. Si forma un groviglio vero e proprio. Tutti fermi per un mega tamponamento.

Cosa è successo di preciso? Hayley, Dillon e Elliott fanno il ritmo, Byron è il primo inseguitore, ma sbaglia e finisce a muro. Un lungo recuperabile. I piloti che lo seguono sono parecchi. C'è chi prova a fiondarsi rapidamente per guadagnare la posizione e chi invece prova a evitare Byron, che resta fermo per qualche secondo. Uno dei piloti che lo seguiva è andato lungo e sbagliando è stato centrato da una vettura che a sua volta lo seguiva. Così, nell'arco di pochi secondi si è creato un vero e proprio ingorgo con ben 14 auto che si sono praticamente intrappolate. Ovviamente la gara è stata stoppata.

Leggi anche Tragico incidente al Mugello, pilota amatoriale muore in pista per le gravi ferite

Un gran vantaggio per van Gisbergen, che al momento di quel maxi-tamponamento era undicesimo e che dopo la ripartenza ha sbaragliato la concorrenza guadagnando posizioni su posizioni ed ha conquistato il successo in questa pazza gara di Chicago a scapito di Haley e Elliott che erano già nelle prime tre posizioni al momento e che hanno pagato quel mega-tamponamento.