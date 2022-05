Clamoroso errore del box Ferrari a Montecarlo, Sainz sanzionato: “Gravi messaggi errati” Carlos Sainz e la Ferrari sono stati sanzionati per impeding nei confronti di Stroll commesso dal box nella terza sessione di prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2022: un clamoroso errore del box del Cavallino dietro la decisione dei commissari FIA a Montecarlo.

A cura di Michele Mazzeo

Carlos Sainz è pronto a prendere il via del GP di Monaco della Formula 1 2022 dalla prima fila della griglia di partenza dietro al compagno di squadra Charles Leclerc che parte in pole position nella gara di casa. Lo ha spagnolo ha però rischiato di veder vanificato quanto di buono fatto nelle qualifiche non solo per il quasi incidente con Sergio Perez nell'ultimo giro lanciato del Q3 ma anche e soprattutto per il grave errore commesso dal muretto della Ferrari nel corso della terza e ultima sessione di prove libere sul circuito monegasco andata in scena al sabato.

Il madrileno ha infatti ricevuto una sanzione dai commissari F1 per aver ostruito irregolarmente in curva 19 il pilota della Aston Martin Lance Stroll rischiando anche di vedersi comminare una penalità da scontare in griglia di partenza. Per sua fortuna il panel degli Steward della FIA ha deciso di sanzionare Carlos Sainz solo con una reprimenda (che comunque potrebbe pesare in gara nel caso dovesse riceverne altre) e con una pesante multa di 25 mila euro per la scuderia di Maranello considerata la vera responsabile dell'impeding nei confronti del canadese (e poi anche nei confronti del suo compagno di squadra Sebastian Vettel).

Responsabilità della Ferrari che risulta evidente dalle motivazioni esposte al momento della comunicazione della decisione presa dagli Steward FIA in merito all'impeding che ha visto protagonista il driver spagnolo del Cavallino: "I Commissari al termine delle FP3 hanno sentito Carlos Sainz della Ferrari, Lance Stroll dell'Aston Martin e i rappresentanti del team ed ha esaminato le prove video e radiofoniche. Avvicinandosi alle curve 17 e 18, il pilota della Ferrari ha ricevuto una serie di gravi messaggi errati, via radio, sui divari alle auto dietro. Non è chiaro ai Commissari perché tali informazioni fuorvianti sono state fornite al pilota, che ha avuto l'impressione di non avere vetture immediatamente dietro di lui. A causa della scarsa visibilità in quella parte del circuito, il pilota si affidava interamente ai messaggi del team – si legge infatti nella nota diramata dalla FIA –.

Nonostante quanto sopra, si è notato che il pilota della Ferrari è quasi arrivato a fermarsi sul circuito. Questo è inaccettabile e quindi verrà sanzionato con una reprimenda. Facciamo notare che un comportamento simile da parte di qualsiasi pilota durante le qualifiche potrebbe comportare sanzioni molto più severe. Si segnala, inoltre, che una situazione simile si è verificata in relazione all'incidente che ha coinvolto Vettel più avanti nella sessione, dove ancora una volta – hanno quindi chiosato i Commissari FIA del GP di Monaco in merito ad un altro episodio simile che ha visto coinvolto Carlos Sainz – informazioni errate sono state trasmesse dal team al pilota, e di nuovo il pilota della Ferrari stava guidando più lentamente ma in quel caso può essere considerato ragionevole in considerazione del luogo e delle circostanze".