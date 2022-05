Qualifiche F1 oggi in TV, orari su TV8 e Sky del GP Monaco a Montecarlo in diretta

La Formula 1 2022 arriva a Montecarlo per il GP Monaco, oggi le qualifiche del settimo appuntamento del Mondiale 2022. Dopo la vittoria di Verstappen in Spagna e il ritiro della Ferrari di Leclerc, questo weekend inizia un nuovo duello tra Max e Charles sul circuito cittadino di Montecarlo. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani.

L'orario delle qualifiche è fissato per le 16.00, alle 13.00 le prove libere 3. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV su Sky e in differita su TV8 alle 18.30. Leclerc è stato il più veloce in entrambe le sessioni di libere. Nelle libere 1 il monegasco ha preceduto Perez e Sainz, mentre nelle libere 2 Leclerc ha preceduto di un soffio Sainz, Perez e Verstappen. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

