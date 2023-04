Clamorosa gaffe di Norris su Hamilton, imbarazzo in diretta su Twitch: non riesce più a parlare Nel corso di una diretta su Twitch Lando Norris ha commesso una clamorosa gaffe toccando una ferita ancora aperta del sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton: l’imbarazzo blocca il pilota McLaren che cerca di nascondersi dalla telecamera e non riesce più a parlare.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il caotico GP d'Australia, i piloti di Formula 1 hanno sfruttato la lunga pausa che attende il Mondiale 2023 (si riprenderà a fine mese a Baku) per far rientro a casa e staccare un po' la spina dopo il frenetico inizio di stagione. Non è stato invece così per gli alfieri della McLaren che, nel tentativo di invertire la rotta dopo un avvio non brillantissimo a causa di una monoposto al di sotto delle aspettative, si sono recati ad Imola per una due giorni di test.

Prima di recarsi in riva al Santerno però Lando Norris ne ha approfittato per aggiornare i propri tifosi con una diretta su Twitch nella quale però è stato protagonista di un momento molto imbarazzante. Mentre stava mostrando ai fan la propria collezione di caschi infatti il 23enne di Bristol ha commesso una clamorosa gaffe mostrando il casco che ha indossato durante il GP di Russia del 2020. In quell'occasione difatti Norris aveva celebrato con una dedica sul proprio casco ("L7") Lewis Hamilton che aveva appena conquistato il suo settimo e, ad oggi ultimo, titolo iridato, quello che gli ha permesso di agganciare Michael Schumacher tra i piloti più titolati della storia della Formula 1.

L'anno successivo invece perse quello che sarebbe stato l'ottavo titolo di campione del mondo all'ultimo giro dell'ormai celeberrimo GP d'Abu Dhabi al quale sono seguiti lunghissimi strascichi polemici con il 38enne di Stevenage che disertò la cerimonia di fine stagione della FIA e minacciò il ritiro dalla F1. Da quel momento diventare il pilota più titolato di sempre è diventata una vera e propria ossessione per Hamilton che non ha mai accettato ciò che è successo a Yas Marina (come dimostra il fatto che nell'ultimo weekend di Melbourne non ha voluto avere alcun contatto con l'ex direttore di gara Michael Masi, ritenuto responsabile di quella strana gestione della safety car che permise a Max Verstappen di soffiargli l'alloro 2021).

L'ottavo titolo è dunque una ferita apertissima per Hamilton ed è per questo che la gaffe commessa da Lando Norris, suo connazionale e considerato suo erede Oltremanica, nella live su Twitch ha creato così tanto imbarazzo. Il pilota della McLaren infatti mostrando il casco usato in Russia nel 2020 ha detto: "Ho questo qui, è di quando Lewis ha vinto il suo ottavo campionato del mondo…".

Il classe '99 si è immediatamente reso conto del suo errore e, in preda all'imbarazzo, ha cercato di nascondersi scomparendo improvvisamente dalla telecamera. Norris dopo il lapsus, cosciente di quanto l'ottavo titolo iridato di Formula 1 sia un tasto dolente per Lewis Hamilton, non riesce più a parlare e, seppur fuori dall'inquadratura, si lascia andare ad una risata quasi isterica. Solo dopo oltre 15 secondi il giovane britannico torna nell'inquadratura e, mostrando comunque ancora l'imbarazzo per la clamorosa gaffe commessa in precedenza, è poi riuscito a riprendere il suo discorso e proseguire quindi la sua diretta Twitch.