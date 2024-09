Clamorosa beffa per Alonso dopo Monza: la preziosa supercar appena ritirata finisce sul carro attrezzi Dopo le recenti delusioni nel Mondiale di Formula 1 2024 per Fernando Alonso arriva una disavventura anche lontano dalla pista: ritira al concessionario la tanto agognata hypercar Aston Martin Valkyrie personalizzata che dopo qualche chilometro percorso si rompe e viene portata via dal carro attrezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Non è un periodo molto fortunato per il pilota di Formula 1 Fernando Alonso sia dentro che fuori la pista dove, in entrambi i casi, a farlo penare è l'Aston Martin. Se nel campionato F1, causa difficoltà nello sviluppo della monoposto che lo scorso anno inizialmente aveva regalato grandi soddisfazioni, lui e la scuderia britannica non stanno attraversando un momento facile (sia lo spagnolo che il suo compagno di squadra Lance Stroll faticano ad entrare in top-10 e dall'ultimo GP di Monza sono usciti senza portare a casa nessun punto), ora le cose non sembrano andare meglio nemmeno lontano dal Circus. Ed è per questo che l'ultima disavventura di cui è stato protagonista il due volte campione del mondo suona proprio come una clamorosa beffa.

Dopo anni di attesa infatti Fernando Alonso, all'indomani della gara di Monza, ha ricevuto la tanto agognata Aston Martin Valkyrie, l'hypercar personalizzata da oltre 3 milioni di euro progettata dal più vincente progettista della Formula 1 Adrian Newey (che, tra l'altro, stando alle indiscrezioni che arrivano d'Oltremanica, la prossima settimana sarà annunciato proprio dall'Aston Martin) e prodotta in soli 150 esemplari.

Ad annunciarlo, mostrando tutta la felicità di possedere una vettura così speciale, è stato lo stesso 43enne di Oviedo con un post pubblicato sui propri profili social: "Il giorno è arrivato! Sono un orgoglioso proprietario della migliore auto legale su strada del pianeta. Che privilegio lavorare per questo marchio" si legge infatti a corredo delle foto che immortalano il momento in cui ha ricevuto in consegna la sua nuova esclusiva supercar.

Tutto fantastico dunque per Fernando Alonso se non fosse che, come immortalato da diversi video finiti sui social, neanche il tempo di godersi i primi chilometri a bordo della sua nuova fiammante Aston Martin Valkyrie, quest'ultima ha accusato un improvviso problema al motore e ha costretto il suo nuovo proprietario a chiamare un carro attrezzi per portarla in officina. Quello che dunque sembrava un momento di svago dalle delusioni riservate ultimamente dalla pista per l'esperto pilota di Formula 1 si è dunque trasformato in una disavventura che sa di clamorosa beffa.