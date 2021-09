Citroën lancia il nuovo Suv C5 Aircross Hybrid Plug-In: versatilità estesa e tecnologia avanzata Citroën ha lanciato il nuovo modello di SUV Citroën C5 AIRCROSS Hybrid Plug-in. Versatilità estesa alla base con la possibilità di moltiplicare la nuova dimensione della propulsione elettrificata. Innovazione e tecnologia massima con l’app My Citroën che consente di poter gestire diverse funzionalità della propria auto direttamente dallo smartphone.

A cura di Fabrizio Rinelli

Citroën ha lanciato il nuovo modello di SUV Citroën C5 AIRCROSS Hybrid Plug-in. Versatilità estesa alla base con la possibilità di moltiplicare la nuova dimensione della propulsione elettrificata. La sua tecnologia permette infatti al Suv Citroën C5 AIRCROSS Hybrid Plug-in ben 55 chilometri di autonomia in modalità elettrica. Questo porterà a una lunga serie di vantaggi: zero vibrazioni, zero rumore, zero emissioni, e zero costi per poter entrare in buona parte delle zone urbane a traffico limitato ma anche per sostare in parcheggi a pagamento.

Vantaggi economici dunque, abbinati a una scelta della propulsione ibrida plug-in grazie alle ridotte emissioni che consentono una sorta di via libera per il centro città. In diversi comuni infatti, è gratuito il parcheggio sulle strisce blu e negli spazi gialli riservati ai residenti, ma viene richiesto un apposito Pass che viene concesso solo a veicoli con emissioni inferiori a 50 g/km di CO2 e SUV Citroën C5 AIRCROSS Hybrid Plug-in, con i suoi 32 g/km di emissioni di CO2, è ben al di sotto del limite.

Gli altri benefici economici di Citroën

Il nuovo modello di Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, è capace di ricaricare la propria batteria di trazione da 13,2 kWh grazie alla costante azione di recupero dell'energia nel traffico cittadino con le continue decelerazioni e frenate. Nel complesso, basteranno 2 ore per ricaricare completamente la stessa da WallBox 32A con il caricatore opzionale da 7,4 kW.

In alternativa, si passa a 4 ore con presa 14 A di tipo Green’up Legrand oppure 7 ore da presa standard. Così facendo, sfruttando la carica della batteria di trazione, si può raggiungere in media anche il 40% di risparmio sul costo del carburante.

L'innovativa tecnologia dell'app My Citroën

Citroën ha inoltre lanciato l'app My Citroën che consente di poter gestire diverse funzionalità della propria auto direttamente dallo smartphone. Questo sistema permette di poter pre-condizionare l'abitacolo ottenendo 21° di temperatura (durante l'inverno) ancor prima di salire in auto.

La stessa app permette di verificare a distanza il livello rimanente di carburante e la carica della batteria di trazione, oltre a identificare l’esatta posizione del veicolo parcheggiato. La particolarità e la forza di Suv Citroën C5 AIRCROSS Plug-in, permette l’azione combinata dei due motori con una potenza complessiva di 225 CV, parte integrante di una guida più divertente e dinamica.