video suggerito

Chi era Luca Persiani, il pilota e coach morto dopo essere precipitato in un burrone a Scanno Luca Persiani è rimasto vittima di un rocambolesco incidente in Abruzzo, nei pressi di Scanno. Prima di precipitare ha di fatto salvato la sua compagnia di viaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

457 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto: Italiaracing

È stato identificato il turista 40enne che ha perso la vita dopo essere precipitato in un burrone sul monte Genzana. Si tratta del noto pilota di Formula 3000 e coach Luca Persiani. Per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare visto che, stando alle prime indiscrezioni sull'incidente avvenuto sul sentiero che collega il piano delle cinque miglia con Frattura frazione di Scanno, sarebbe morto sul colpo.

Persiani precipitato in un burrone in Abruzzo, prima ha messo in sicurezza una ragazza

A quanto pare Persiani si trovava in compagnia di una 20enne e aveva deciso di godersi il tramonto dopo un'escursione, prima del rientro negli Stati Uniti dove lavorava. A quanto pare il veicolo a bordo del quale viaggiavano i due si sarebbe ribaltato, con il pilota che ha deciso di fare poi scendere la passeggera per provare una manovra per rimettersi in carreggiata, considerata pericolosa. Purtroppo il mezzo è precipitato in un burrone, con Persiani che avrebbe tentato di lanciarsi dallo stesso, senza fortuna.

Chi era Luca Persiani, pilota e coach stimato

Uno shock per il mondo dei motori, a cui Persiani ha dedicato tutta la vita. Residente ad Abano Laziale, viaggiava spesso negli USA per lavoro: da 15 anni, oltre ad essere uno stimato pilota, aveva intrapreso un percorso da coach. Al suo attivo in passato gare come International Formula Master e Eurocup Formula Renault 2.0.

Stando a quanto riportato da Italiaracing, che ha rilasciato un commosso tributo per Persiani, quest'ultimo faceva parte del Ferrari Driver Academy e da qualche tempo era il coach per Iron Lynx. Le sue collaborazioni erano molteplici, alle prese anche con il lavoro per piloti "gentleman" nel Challenge Ferrari o nel GT World Challenge e nel Lamborghini Super Trofeo. Tanti i messaggi di cordoglio per Persiani sia da addetti ai lavori del mondo dei motori che da appassionati anche sul suo canale Instagram, dove raccontava le sue performance con tanto di consigli.