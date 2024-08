video suggerito

Turista precipita con la jeep in un burrone durante una vacanza in Abruzzo: morto un 40enne Una vacanza in Abruzzo si è conclusa in tragedia per un 40enne che ha sbandato con la jeep ed è precipitato in un burrone a Scanno. Sotto chock l’amica 20enne che era con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia a Scanno in Abruzzo, dove un turista romano di quarant'anni è morto dopo essere precipitato in un burrone. I fatti risalgono alla notte scorsa tra lunedì 19 e martedì 20 agosto. Per l'uomo, una volta recuperato il corpo, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Insieme a lui c'era una ragazza di vent'anni, che è rimasta illesa, ma che è stata trasportata in ospedale in stato di chock per accertamenti. Il quarantenne viveva ad Albano Laziale, ai Castelli Romani, appresa la notizia della sua scomparsa improvvisa in tanti tra amici, colleghi e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia con messaggi di cordoglio.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente in cui ha perso la vita il quarantenne era alla guida di un fuoristrada. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, il veicolo si è ribaltato. Per rimettersi in carreggiata il conducente ha fatto scendere deall'abitacolo la passeggera e ha tentato una manovra, purtroppo fallita. La jeep è precipitata in un burrone, che costeggia la carreggiata. Il quarantenne è morto praticamente sul colpo, un impatto che gli è risultato fatale.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, che hanno recuperato il corpo senza vita dell'uomo. Presenti gli operatori del soccorso alpino e speleologico, il personale sanitario del 118, i carabinieri di competenza territoriale e i vigili del fuoco. Ai militari dell'Arma il compito di svolgere i rilievi di rito e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Si tratta di un incidente autonomo, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli.