Chi è Antonio Fuoco, il debuttante atipico che a 28 anni la Ferrari è costretta a schierare in F1 La Ferrari è intenzionata a schierare un rookie ‘atipico’ nel corso di uno degli ultimi GP del Mondiale di Formula 1 2024: con il pilota di riserva Bearman che ha perso lo status di debuttante, toccherà al 28enne vincitore della Le Mans, Antonio Fuoco, vestire i panni dell’esordiente prendendo il posto di Sainz sulla SF-24 per una sessione di libere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari deve ancora, nel rispetto del regolamento, smarcare la seconda sessione di prove libere con in pista un rookie di questo Mondiale della Formula 1 2024. E, per ovvie ragioni, lo farà nel corso dell'ultimo GP stagionale che andrà in scena ad Abu Dhabi. Nel corso delle FP1 sul circuito di Yas Marina dunque al posto di Carlos Sainz (dato che nella prima occasione era stato Charles Leclerc a cedere il proprio sedile al rookie Oliver Bearman) ci sarà un pilota debuttante che però non potrà essere il giovane britannico che l'anno prossimo sarà in griglia in pianta stabile essendo stato ingaggiato dalla Haas per far coppia con Esteban Ocon, bensì un ‘debuttante' atipico.

Già, perché Ollie Bearman avendo disputato il GP del Brasile della Formula 1 con la Haas al posto dell'indisponibile Kevin Magnussen ha disputato il suo terzo GP di F1 in stagione (aveva sostituito Sainz sulla Ferrari a Jeddah e lo stesso danese della Haas a Baku, nel weekend in cui quest'ultimo era squalificato avendo raggiunto il tetto massimo di punti di penalità sulla sua Superlicenza) perdendo dunque lo status di rookie (il regolamento prevede infatti che per essere considerato tale deve aver disputato massimo 2 gran premi di Formula 1 in carriera).

Chi schiererà quindi la Ferrari come rookie nelle FP1 del GP di Abu Dhabi che chiude il Mondiale di Formula 1 2024? Ci si aspetterebbe un altro giovanissimo pilota dell'Academy Ferrari impegnato nelle categorie minori e invece, quasi certamente, non sarà così. Sembra infatti che al volante della SF-24 ci sarà un rookie ‘atipico', cioè un pilota, non più giovanissimo, che quest'anno ha scritto la storia dell'automobilismo vincendo addirittura la 24 Ore di Le Mans nella classe regina dell'Hypercar.

La Ferrari non ha ancora ufficializzato la cosa ma, da quanto trapela da Maranello, sembra quasi certo che si punterà sul pilota del WEC, Antonio Fuoco: il 28enne calabrese di Cariati, fresco trionfatore insieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina della corsa di durata più prestigiosa al mondo a bordo della 499P numero #50, venerdì scorso ha girato a Fiorano effettuando una giornata di allenamento con la F1-75 (la monoposto utilizzata da Leclerc e Sainz in Formula 1 nel 2022) proprio allo scopo di fargli prendere nuovamente confidenza con una monoposto da Formula 1 in previsione del suo possibile impiego nelle FP1 del GP di Abu Dhabi. Il classe '96 oltre ad essere impegnato nel campionato endurance infatti è anche uno dei piloti di sviluppo della scuderia F1.

Salvo cambiamenti dell'ultima ora dunque sarà il collaudatore Antonio Fuoco a salire sulla SF-24 che sarà lasciata libera da Carlos Sainz (e sulla quale ci sarà dunque il suo numero #38) nella prima sessione di prove libere del GP conclusivo del Mondiale di Formula 1 2024 vestendo i panni del rookie di lusso. E lo farà avendo come compagno di box uno dei suoi più grandi amici, vale a dire l'altro pilota della Ferrari Charles Leclerc (con cui è stato compagno di Academy Ferrari e in Prema in Formula 2 nel 2017).